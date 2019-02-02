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賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花

記者劉宜庭／綜合報導

賈靜雯和修杰楷結婚約4年，生下一對女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人生活幸福美滿。她同時兼顧家庭和工作，日前和弟弟賈子宸（衛斯理）創業打造麵食品牌，身為老闆的她，2日舉辦尾牙時，更精心打扮，難得穿上學生水手服，無違和模樣，被讚一點都看不出來是3個孩子的媽。

▲賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯2日舉辦尾牙。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

賈靜雯2日透露，公司尾牙主題是由衛斯理發想，設定為「各種星爺電影的人物」，看見員工們各個用心裝扮，她忍不住心虛表示：「大家真的都很會！！好啦好啦～我知道我很弱，只會扮美扮可愛，因為，我真的又美又可愛啊（神經病）。」

▲賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲賈靜雯穿著學生妹水手服亮相。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

原來，賈靜雯為了因應主題，特地穿上水手服，應是Cosplay電影《食神》中「如花」李健仁扮演的學生妹，不過也有網友猜測，也有可能是模仿張柏芝在《喜劇之王》中穿學生服的模樣。

▲賈靜雯尾牙穿「學生妹水手服」！　神還原《食神》如花。（圖／網路翻拍）

▲網友猜賈靜雯可能是扮《喜劇之王》的張柏芝或是《食神》中的如花。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

雖然賈靜雯並未正面回答，但綁起辮子、穿著短裙搭白長襪的清純打扮，仍大獲網友好評，一雙超細美腿也成為眾人關注焦點，不少粉絲嘴甜誇讚，「我只看到高中生沒看到三個孩子的媽」、「像個中學生」、「根本20幾歲呀」、「好青春」。她也承諾，2020年的打扮一定會更突破，「想看我扮演什麼呢，我們品牌如果到達多少我就…突破，這題讓你們來發揮吧。」

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賈靜雯, 修杰楷, 食神, 周星馳, 如花, 李健仁, 咘咘, 梧桐妹, BO妞

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