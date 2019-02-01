黃子佼黃小琥「角色調換」　節目開場沒人說話鬧插曲

記者許逸群／台北報導

藝人黃子佼日前以歌手的身份上《就愛瘋音樂》錄影。黃子佼與轉戰主持的黃小琥同台可說是互換角色，還因向來習慣回答黃子佼提問的模式，一度發生黃小琥「照往例」在等對方先開口，而身為來賓的黃子佼亦同時在等節目主持人開場，雙方互相禮讓，意外造成全場靜默的小插曲。

▲黃子佼與黃小琥各拿出金鐘與金曲獎座互相勉勵。（圖／八大電視提供）

節目中，黃子佼透露5歲時聽到《愛神》，那是他第一首有印象歌曲，黃小琥特別開金嗓演唱這首歌送給他，他竟開玩笑表示：「但我剛聽彩排時覺得那個感覺不太對，人家崔姬的愛神是嬌媚的，但小琥姊的版本是中氣很足，有點MAN耶！」黃小琥自嘲：「我這個樣子，你要我妖嬌，不是很奇怪嗎？」

錄影當天，黃子佼帶著金鐘獎座到場，為節目增添喜氣，同時預祝節目敲響金鐘！黃小琥也大方拿出自己榮獲第二屆金曲獎最佳新人的獎座回敬，祝福金鐘獎常勝軍黃子佼在歌壇一切順利，奪下金曲獎。妙語如珠的黃子佼則是在看到黃小琥的金曲獎座時，忍不住說：「看這斑駁的獎座，真的是有歷史耶！」

此外，黃子佼也分享他「瘋」音樂的小故事。他笑說長不高的原因可能與他小時候都把零用錢、午餐的飯錢省下來拿去買錄音帶有關係，雖然會有點遺憾身材瘦小，但他表示這就好像是一種對音樂的著魔，很想知道全部的東西。