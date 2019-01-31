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李千那告白：我從小聽你的歌長大！　羅大佑「帥氣回應」

記者關韶文／台北報導

羅大佑集結台語創作舉辦第一場「台語演唱會」，接連演唱十幾首經典作品，邀請甫發行首張台語專輯《查某囡仔》李千那合唱，雖然一周前她才在同場地舉辦演唱會，但第一次跟羅大佑同台令李千那相當緊張，一上台就害羞跟羅大佑告白：「必須失禮的說，我從小就聽你的歌長大，剛剛在後台聽歌想起好多回憶。」

對於第一場「台語演唱會」，羅大佑不只拿出壓箱寶歌單，連衣著也相當重視，特別自掏腰包購買8件皮衣給自己與樂團成員當團服，即使身穿演出一個半小時熱到狂噴汗，還是堅持整場穿團服與樂團一起耍酷！而這場演出也找來金光閃閃嘉賓群助陣，一改過往由新秀樂團擔任暖場，這回特別邀請獨立樂壇鐵粉董事長樂團熱鬧開場，董事長自豪的說：「我們可是黑膠時期就在聽羅大佑了，絕對是非常資深的樂迷！」

▲▼羅大佑,李千那。（圖／Legacy提供）

▲▼李千那擔任羅大佑演唱會嘉賓。（圖／Legacy提供）

▲▼羅大佑,李千那。（圖／Legacy提供）

除了金曲樂團開場，也邀請甫發行首張台語專輯《查某囡仔》李千那合唱，雖然一周前她才在同場地舉辦演唱會，但第一次跟羅大佑同台令李千那相當緊張，一上台就害羞跟羅大佑告白：「必須失禮的說，我從小就聽你的歌長大，剛剛在後台聽歌想起好多回憶。」兩人同台合唱《風吹風吹》，當李千那獨唱新歌《查某囡仔》時，羅大佑親自為她伴奏，他也跟全場觀眾表達對李千那的欣賞，稱讚她曾拿下金馬獎「最佳新演員」、金鐘獎「迷你劇集／電視電影女配角獎」，現在又發行台語專輯：「她唱台語歌真的很有味道，而且不知道為什麼，就算是悲歌也很有女人味，像撒嬌一樣，非常看好她，很期待千那入圍金曲獎！」

▲▼羅大佑,李千那。（圖／Legacy提供）

▲▼蕭煌奇及時趕到羅大佑演唱會。（圖／Legacy提供）

▲▼羅大佑,李千那。（圖／Legacy提供）

除了有李千那細膩嗓音助陣外，另一位重量級嘉賓蕭煌奇因有其他工作，上台前十分鐘才驚險抵達，一上台就攻勢猛烈地說：「大佑老師很抱歉，我也必須說，從小也都是聽你的歌長大。」羅大佑驚回：「你也要講嗎！」其實兩人曾經於蕭煌奇的專輯中合作，錄製專輯時羅大佑與蕭煌奇分享創作歌曲的意涵，讓蕭煌奇深深感受到羅大佑說故事的魔力，於是演出時也特別出招考羅大佑：「大佑老師，我覺得你真的很會講故事，你也知道我看不到你長什麼樣子，可以形容一下你的長相嗎?」考題一出馬上考倒羅大佑，笑回：「哎呀這也太難了！」蕭煌奇特別挑選國中住校時期最常聽的羅大佑創作《故鄉》與羅大佑合唱，也因為難得在偶像面前演唱，特別挑選自己的歌曲中，台語歌詞寫得很好的《阿爸的虱目魚》來獨唱，艱深的台語讓羅大佑的合音群必須花上幾小時與蕭煌奇惡補台語課才能呈現完美演出！

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