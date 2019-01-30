靠直播改善「人群恐慌症」　張若凡籌備新作瞄準金曲獎

記者許逸群／台北報導

甫奪下《聲林之王》第六名的張若凡，她在節目中以浪Live直播主的身份通過試鏡參賽，緊接著一路闖進到最後的總決賽。其實她當初只是上網無意間看到徵才藝主播的消息，就決定與直播平台簽約，期望自己成為「最會唱的直播主」。

▲張若凡因直播改善人群恐慌症。（圖／浪Live提供）

張若凡感性地說，擔任直播主對她的人生影響甚大。她其實有「人群恐慌症」，只要到人多的地方就會開始緊張與不安，是因為接觸直播之後才讓她慢慢改善，雖然只能看到粉絲的文字回應，但她還是覺得十分有溫度。

張若凡現在靠著直播獲得的收入大概比剛出社會的新鮮人高些，也讓她對於現在的生活很知足，公司更安排她主持節目，活潑大方的她反應機靈，跟吳怡霈一起主持網路節目絲毫不退縮。在《聲林》結束後，張若凡正在籌備最新的音樂作品，預計上半年就會發行。

▲眾多選手都來自浪Live。（圖／浪Live提供）

張若凡期望可以抹掉大眾對於直播主不好的觀感與印象，從直播界踏出來成為一個真正的藝人，並有一個最大的願望，就是希望有一天可以獲得最高的殊榮金曲獎，親自站上台感謝身邊所有幫助過她的人。

特別的是，《聲林》第一季的選手中，包含孔令元、張家瑋、張孟權與許莉潔都曾在浪Live擔任直播主，他們在節目中的好表現有目共睹，平台也歡迎熱愛表演的人一同加入這行。