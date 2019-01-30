ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

靠直播改善「人群恐慌症」　張若凡籌備新作瞄準金曲獎

記者許逸群／台北報導

甫奪下《聲林之王》第六名的張若凡，她在節目中以浪Live直播主的身份通過試鏡參賽，緊接著一路闖進到最後的總決賽。其實她當初只是上網無意間看到徵才藝主播的消息，就決定與直播平台簽約，期望自己成為「最會唱的直播主」。

▲張若凡。（圖／浪Live提供）

▲張若凡因直播改善人群恐慌症。（圖／浪Live提供）

張若凡感性地說，擔任直播主對她的人生影響甚大。她其實有「人群恐慌症」，只要到人多的地方就會開始緊張與不安，是因為接觸直播之後才讓她慢慢改善，雖然只能看到粉絲的文字回應，但她還是覺得十分有溫度。

張若凡現在靠著直播獲得的收入大概比剛出社會的新鮮人高些，也讓她對於現在的生活很知足，公司更安排她主持節目，活潑大方的她反應機靈，跟吳怡霈一起主持網路節目絲毫不退縮。在《聲林》結束後，張若凡正在籌備最新的音樂作品，預計上半年就會發行。

▲張若凡。（圖／浪Live提供）

▲眾多選手都來自浪Live。（圖／浪Live提供）

張若凡期望可以抹掉大眾對於直播主不好的觀感與印象，從直播界踏出來成為一個真正的藝人，並有一個最大的願望，就是希望有一天可以獲得最高的殊榮金曲獎，親自站上台感謝身邊所有幫助過她的人。

特別的是，《聲林》第一季的選手中，包含孔令元、張家瑋、張孟權與許莉潔都曾在浪Live擔任直播主，他們在節目中的好表現有目共睹，平台也歡迎熱愛表演的人一同加入這行。

公車「砰一聲」慘撞瑪莎拉蒂！　司機恍神闖禍嚇壞：要賠多少

推薦閱讀

《玩很大》偏心KID道歉　吳宗憲「老兵欺負新兵」

羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了

曾國城犯「麻將禁忌」　打1圈輸3萬：把把都跟我有關

不滿去蔣化！文化部長鄭麗君「遭資深藝人」呼巴掌

獨家／謊稱《綜藝玩很大》員工　連續詐騙「跟團費」

踢館太兇⋯蕭敬騰：他不會放過你　林孟辰超狂Fly out回敬

蔡淑臻深V露美胸　一旁李沛旭脫外套⋯瞬間成全場焦點

吳宗憲怒譙肉圓哥　護航7動手民眾：敢重判試看看！

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實！　吳宗憲戳破「最大盲點」她認了

《幸福來了》CP成真？　王建復鬆口「與蘇晏霈」真實關係

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！　孫其君女友崩潰私訊曝光

「韓團等級帥哥」躲兵役變性！　砸49萬6個月後「根本天菜女神」

昆凌「凸肚照曝光」爆懷了第3胎！　網眼尖一看嗨喊：恭喜當媽

孫安佐狂接4業配「不到1週賺40萬」！　業界人士曝內幕：真的罕見

《我結》女星4年婚姻毀了！　憔悴證實：對老公信賴破滅

《聲林之王》網路人氣冠軍是她！　爆紅10歌手「重現12年前星光幫」

結婚12年「老婆還是讓他心動」！　五月天冠佑深夜告白：只想為妳停留

蔡阿嘎「藏鏡人」曝光！　網暴動：就是二伯啊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林, 聲林之王, 張若凡, 浪Live

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《飢餓》請到「本土劇超大咖男神」　網看大合照驚：哇，稀客！
  2. 犧牲髮線！BC班尼迪克：禿頭是聰明象徵，現代性感指標
  3. 王大陸、林允對嘴還能車禍現場！挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜
  4. 春節檔期夯電影！過年看什麼，直播來問膝關節~
  5. 靠直播改善「人群恐慌症」　張若凡籌備新作瞄準金曲獎
  6. 西門周子瑜、小隋棠都在這一家！　超仙「牛肉麵3姊妹」爆紅
  7. 盛竹如嗆視網膜：我當主播，你連一根屁股毛都還不是！
  8. 網傳《跑男7》回歸成員！「第一集來賓名單」曝光　粉絲：這會爆
  9. 小嫻樂解鎖「發出2張好人卡」　人生目標：狠狠拒絕求婚
  10. 第一次見白家綺家人「這情況」　吳東諺喊：有點小尷尬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366