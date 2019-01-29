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連掃8座新人獎！　Stray Kids練中文喊話台粉：很快會見面

記者蕭采薇／綜合報導

2018年出道的南韓JYP娛樂新人男團Stray Kids，連掃八座新人賞獎座，認證其自出道來直線上升的大勢人氣地位。為此想要向STAY們（歌迷名稱）表達感謝，Stray Kids特地錄製影片特別用中文向台灣歌迷祝賀金豬年新年快樂，也喊話：「很快就會跟大家見面！」

▲▼Stray Kids向台灣歌迷中文祝賀新年快樂。（圖／環球唱片提供）

▲Stray Kids向台灣歌迷中文祝賀新年快樂。（圖／環球唱片提供）

充分展現作為「創作型偶像團體」面貌的Stray Kids 從出道前的先行專輯《Mixtape》開始，接續正式出道迷你專輯《I am NOT》、迷你2輯 《I am WHO》，再到最新的 《I am YOU》專輯中成員都參與了全部的詞曲創作，儘管是新人，但通過活躍的音樂創作，成員們展現了希望向聽眾傳遞屬於他們自己的故事而付出的努力，散發著爆發性的能量。

這次集結《I am WHO》以及《I am YOU》兩張專輯而成《I am YOU SPECIAL EDITION》包含同名主打歌〈I am YOU〉在內，共收錄16首高品質的歌曲，專輯概念承載了雖然是不安的青春，但「我（I）」通過「你（YOU）」得到成長，獲得了能戰勝一切的力量的含義。

▲▼Stray Kids向台灣歌迷中文祝賀新年快樂。（圖／環球唱片提供）

▲Stray Kids向台灣歌迷中文祝賀新年快樂。（圖／環球唱片提供）

在這次的特別版中還有附錄Stray Kids獻給台灣歌迷愛的告白中文留言小卡等多項限定內容，特別具有收藏意義。Stray Kids出身於2017年JYPE與Mnet開展的真人秀節目　Stray Kids》，從出道前就憑藉出色的音樂實力與華麗的表演成為話題。邁向出道第二年的Stray Kids也透過影片《STEP OUT 2019》預告2019年也將是他們活躍的一年。

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