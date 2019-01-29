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他和金曲歌后滾床！　「親密擁抱戲」曝光..惹上自肥嫌疑　

記者盧薇淩／台北報導

張三李四發行兩張專輯均獲金曲獎肯定，團長張三與好友合拍MV《拆》獲國際影展與金曲獎最佳音樂錄影帶獎，去年更與康康、李千那、許富凱、曹雅雯等多位優秀歌手合作，其中他替曹雅雯執導新專輯《小說》所有MV，甚至親自出馬擔任MV男主角，兩人在MV中有親密床戲，讓團員私下調侃張三有自肥嫌疑，張三也連忙解釋。

▲▼張三李四替曹雅雯拍MV 。（圖／獨一無二娛樂）

▲張三李四跟曹雅雯拍攝床戲親密戲。（圖／獨一無二娛樂）

張三為為金曲歌后曹雅雯執導新專輯《小說》所有MV，甚至親自出馬擔任MV男主角，MV推出後深獲粉絲大好評，在MV中有滾床擁抱的親密床戲，讓團員私下調侃張三有自肥嫌疑，張三連忙解釋：「吼～真的只是劇情需要，而且都有事先溝通討論，親密戲也是點到為止啦！」

另一首，曹雅雯新歌《敢會當愛你》充滿粉紅曖昧感，當初錄音時，她一度擔心自己個性太過女漢子，無法唱出青春少女味，一直被噹「妳是不是心情不太好？」好在曹雅雯首次挑戰樂手和歌手同步錄音，成果讓製作人張三十分滿意。

▲▼張三李四替曹雅雯拍MV 。（圖／獨一無二娛樂）

▲張三李四也和李千那合作。（圖／獨一無二娛樂）

團長張三也和李千那、許富凱合作，他表示，與李千那相約幾次要合作，但始終還未有機會，榮幸因陳子鴻老師的邀歌，促成本次合作。張三為李千那量身打造輕搖滾主打歌《那A安呢》，帶點類似台語經典名曲《向前走》節奏感，找由張三李四擔任和聲，歌曲雖然描寫女生的單思念，卻感受得到戀曲中的糖甘蜜甜。

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張三李四, 張三, 李千那, 許富凱, 曹雅雯

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