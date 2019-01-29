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郭雪芙不是唯一！　孫其君合作「4女神」全都假戲真做…3電影被換角

▲電視劇《我們不能是朋友》去年底早就殺青，只是郭雪芙（右2）跟孫其君（左1）竟然假戲真愛。

圖文／鏡週刊

昔日「宅男女神」出身，郭雪芙近幾年長時間在中國大陸，接連拍了多檔電視劇，包括《我曾愛過你，想起就心酸》《朝歌》《一見不傾心》等等，也跨足綜藝擔任助理主持，網劇《媚者無疆》還有電影等等，人民幣賺得超爽。

不過歷來郭雪芙嗜愛小咖男星，這次的孫其君也是，而且還不惜當小三揹負搶人男友惡名。回顧她的竄紅史，2008年加入宏將多利安，自2011起以Dream Girls組合發片，但該團3女內鬨傳聞不斷。

郭雪芙之前有嗜吃嫩弟的形象，不過都沒結果，這次孫其君卻大她一歲。

由於郭雪芙最為突出，先是宋米秦率先發難引爆不合內幕，暗指經紀人Elsa跟郭雪芙是一夥，讓自己跟李毓芬備受冷落。後來郭雪芙則是約滿不續跟多利安合作。中間傳言郭雪芙將投入謝霆鋒所開的影視公司，也有說法她將自組工作室。

郭雪芙（右）雖然曾經屬於 Dream Girls這組女團，但跟李毓芬（左）及宋米秦（中）都沒私交。（翻攝自郭雪芙微博）

另外郭雪芙也曾因癱面有了「假面甜心」封號，讓她備受委曲；最近郭雪芙回台演完《我們不能是朋友》之後，袁艾菲則幫忙消毒，「讓我搭便車、交代助理幫我搶便當、梳化妝師要視我如己」。

之前孫其君出寫真集，僅穿內褲入鏡，而且強調沒有塞其他東西。（凱特文化提供）

相對孫其君雖然出道早，但一直都沒拍出代表作，倒是花邊比較精采；2017年，他曾透露被3部電影換角、6個月沒工作，自嘆窮時：「連狗都吃得比我好。」

孫其君除了此次劈腿，歷來也是個吃窩邊女星高手，包括《軍官．情人》的林珈安、《我的自由年代》的林舒語、客串的小模張翎翎。遠回到2011年，孫其君和梁文音因同樣信教，朝夕相處火速交往，兩人曾被拍一起騎車去獸醫院領狗，「三口」畫面相當溫馨。

不僅如此，孫其君曾就讀美國加州州立大學北嶺分校的商學院，沒完成學業就回台進了藝界。擁有陽光外型、胯下大包的他眼睛又很會放電，其實桃花不斷。早在2010年拍第一部戲《清秀家人》時，就積極又主動追求大他七歲的王怡仁。

只是王怡仁後來火速嫁給鞋業小開張育翰。於是除了王怡仁，包括林珈安、林舒語、梁文音都已結婚，看來孫其君名符其實正是「倒數第二個男朋友」。


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