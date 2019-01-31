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影評／《真寵》愈快樂愈墮落

圖文／鏡週刊

以《非普通教慾》一炮而紅的希臘導演尤格藍西莫，雖然早從《單身動物園》《聖鹿之死》就跨入英語片，但一頭鑽入《真寵》這個英國宮闈片的舊世界，還是令人驚奇的。

背景設在18世紀，瑞秋懷茲飾演的公爵夫人，老公是英法戰爭的將領，她更是安妮女王（奧莉薇亞柯爾曼）身邊的紅人，間接決定許多國家大事，與女王還有不可告人的親密。艾瑪史東飾演一身狼狽投靠她的落難表親，卻從最下層的僕役一路直達天聽，動搖了公爵夫人的地位，自家人反目成仇。

看慣中國宮鬥劇的觀眾，大概會認為《真寵》的情節根本小兒科！然而彼此最大的不同，不是峰迴路轉的奇情程度，而是電影根本不承認有什麼堅真的女主角，或是在旁守護的深情男人。撇開通俗劇的煽情救贖，尤格藍西莫是以黑色喜劇的調調，嘲弄人人為己的政治。所謂愛，大部分時間都是為了獲取權力的工具；反過來，分配權力的人也藉此索求無度。

因此，美女可以出場就跌個狗吃屎，女王則是滿地打滾，貴族則和娼妓並無二致，男歡女愛可以槁木死灰也可以拳打腳踢，就連宮廷舞都跳得令人啼笑皆非，讓豪華的布景和美麗的粧容都變得像是刻意的諷刺。尤格藍西莫把《真寵》拍得像是部商業大片，卻還是維持他一貫的顛覆與反骨。大膽的鏡頭選用和流暢的攝影機運動，也非常有勁。

【影評】《真寵》　愈快樂愈墮落

三名女星鼎足而立，收放自如，用演技擔起導演怪異非凡的世界觀，讓你不會以為新歡得勢就天下太平，也沒辦法對壞蛋落井下石，尤其當最後每個人都恍然大悟卻無從言說，只能在特寫鏡頭裡用表情戰勝千言萬語，三姝鬥演技也鬥得精彩萬分啊！

88分
  • 導演：尤格藍西莫
  • 演員：艾瑪史東、瑞秋懷茲、奧莉薇亞柯爾曼
  • 片長： 120分鐘
  • 級別：輔15級
  • 上映日期： 1月25日
  • 90分以上：神作！一定要膜拜
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛


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