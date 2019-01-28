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直接素顏逛街！　大元媽媽看不下去「不覺得丟臉嗎」

記者潘慧中／綜合報導

大元（林盈臻）為女團Popu Lady的一員，儘管工作忙錄，仍不時會和粉絲分享生活近況，她近日在社群網站透露和媽媽逛街逛一半，突然被碎念：「沒化妝不覺得丟臉的想回家嗎？ 」頓時無言以對。

▲▼大元素顏逛街被媽碎念（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元完妝模樣美極了。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

照片中，可以看到大元以台北101大樓為背景，以視覺錯位抓住高樓，只見她放下及胸長髮，戴上淺色棒球帽和眼鏡，臉上似乎一點脂粉都沒有，看起來十分素雅，甜美氣質宛如女大生。

▲▼大元素顏逛街被媽碎念（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元素顏被媽媽碎念。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

只不過，大元媽媽似乎不這麼覺得，她透露有次直接頂著素顏逛街，媽媽突然問：「妳看路上的女生都化得漂漂亮亮出門，妳沒化妝不覺得丟臉的想回家嗎？ 」讓她心裡忍不住浮出一串OS：「到底覺得你女兒素顏多見不得人！」並附上一個哭笑不得的表情符號。

▲▼大元素顏逛街被媽碎念（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

▲大元曾大方以素顏拍片，氣質非常清新。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元透露當下本來逛街逛得很開心，聽到媽媽這麼說，馬上戴起口罩，「羞於見人，把女兒搞得那麼沒自信，這樣對嗎！！！」一席話釣出許多粉絲連忙安撫她素顏還是很美，「媽媽不習慣而已」、「自然就是美」、「媽媽可能不知道她女兒化起妝來可能會把路人全擠開。」

大元臉書全文：

媽媽:你看路上的女生都化的漂漂亮亮出門你沒化妝不覺得丟臉的想回家嗎？ ...................到底覺得你女兒素顏多見不得人
#原本逛得好好的
#立刻戴起口罩
#羞於見人
#把女兒搞得那麼沒自信
#這樣對嗎 ！！！

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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