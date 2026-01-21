《鬼滅之刃》衝史冠票房！日本2月推IMAX特別版「無限城上下擴大」

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動畫片《劇場版鬼滅之刃無限城篇第一章：猗窩座再襲》自去年（2025）7月18日上映以來，票房累積超過390.8億日圓，距離影史第一《無限列車》407.5億日圓，僅差16.7億日圓，距離影史第一寶座指日可待。官方21日更驚喜宣佈，將於2月6日起推出日本動畫電影史上首創的IMAX特別上映版。

▲《鬼滅之刃》日本2月將推IMAX特別上映版。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，《鬼滅之刃無限城》特別版將引進IMAX獨有的1.43:1擴張比例（Expanded Aspect Ratio），最大亮點在於其視覺規格的突破。在電影中部分關鍵場景（特別是無限城），影像範圍將會突破傳統銀幕限制，向上下兩端擴張，以IMAX專屬的1.43:1比例呈現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這種設計旨在強化「無限城」那種交錯縱橫、無視重力的立體結構感。當炭治郎等人墜入無限城或與上弦之鬼對峙時，上下加大的畫面將提供更深邃的空間感與壓迫感，讓粉絲彷彿置身無限城之中。

▲IMAX特別版最大亮點是無限城上下會再擴大，影迷更會像是置身其中。（圖／翻攝自X）

目前全日本只有兩家電影院支援此頂級體驗，一家位於東京池袋「Grand Cinema Sunshine」，一家位於大阪「109 Cinemas 大阪 Expocity」。特別版上映的預告片找來花江夏樹配音，業界預期，隨著2月份IMAX特別版上映的加持，票房會加速飆升。