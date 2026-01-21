魏如萱穩交小男友再爆雙喜臨門！　宣布小巨蛋「請到2重磅嘉賓」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后魏如萱雙喜臨門！她將於2月7日、8日一連兩天以「怪奇的珍珠」巡迴演唱會台北旗艦版唱進台北小巨蛋，今（21日）同步公布嘉賓名單，首日邀請昔日自然捲夥伴奇哥、隔天則迎來好友竇靖童，讓歌迷對兩場限定合作充滿期待，此外她也宣布推出全新單曲〈普通的日子〉。

▲▼魏如萱演唱會公佈嘉賓是奇哥和竇靖童。（圖／好多音樂提供）

魏如萱與奇哥去年底在簡單生活節時隔8年合體，被樂迷封為「世紀同框」，演出片段在網路瘋傳，敲碗聲浪不斷，這次確定再次合體登上小巨蛋舞台。至於竇靖童則與她擁有多年私交，早在巡演籌備初期她便親自開口邀請，對方毫不猶豫答應，為了魏如萱專程飛來台北合唱，意義格外深厚。

此外，魏如萱也推出全新單曲〈普通的日子〉，是她受監製瞿友寧邀請，為導演沈可尚入圍「金馬62」七項大獎的電影《深度安靜》量身打造宣傳曲。該片由張孝全、林依晨、金士傑主演，以極度內斂的影像語言描寫關係中難以說出口的情感裂縫。

▲▼魏如萱下個月將重返小巨蛋開唱。（圖／好多音樂提供）

魏如萱回想創作過程時表示，電影裡大量日常場景與細節讓她印象深刻，沒有激烈衝突，卻處處都是情緒的重量。「尤其是那些明明彼此相愛，卻同時壓抑、卻又無法解決的時刻，讓我很有共鳴。那種無奈不是大聲的，而是慢慢堆積的。」她也因此寫下那句反覆出現的歌詞：「普通的日子要怎麼普通的過。」

對現在與小男友Ian熱戀中的魏如萱而言，幸福本身也像是一種極度安靜的狀態，安靜到你甚至不太敢確認那是不是幸福，「兩個人牽著手，或就算沒有牽著，你還是會把那個重要的人放在心上。場景是日常，狀態是如常，但那種能不能自在地在對方面前保持安靜，其實很深刻。」她也笑說，也許能誠實承認「我不知道」，本身就是一種很靠近幸福的樣子。