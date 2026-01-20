ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
霍諾德爬台北101掀討論　賈永婕吐心聲：幹大事的勇氣

記者王靖淳／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德將在直播節目《赤手獨攀台北101：直播》挑戰徒手攀登台北101，董事長賈永婕近日為了宣傳活動，也親自挑戰攀登101大樓頂端的圓球，勇敢舉動引發熱烈回響。今（20）日她透過社群發聲，分享自己對此事的真實心聲。

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕分享上週參加一場聚會的插曲，當時一位在圈內「非常有份量的朋友」突然拋出一個問題，詢問在場賓客：「如果你是台北101的董事長，你會做這件事嗎？」沒想到這個問題一出，現場竟然有一半的人都搖頭表示「不會。」為此，賈永婕事後分析，大家之所以會卻步，原因只有一個，那就是「風險，真的太高了」，讓她再次審視自己即將推動的計畫有多艱鉅。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對現場賓客的真實反應，賈永婕在文中感性地承認：「我懂。我也知道有風險，我也很緊張。」甚至用「人類史上幾乎不可能的任務」來形容這項計畫。她認為，如果能成為「人類歷史性時刻的推手」，將這個珍貴的瞬間留在台北101，那將會是件多麼令人驕傲的成就。因此，在深思熟慮後她霸氣表示：「幹大事！不幹，永遠都不會有。」

為了祈求活動順利，這些來自不同文化背景的國際團隊一起拿香祈福，意外促成「台北101史上第一次中英文雙語拜拜」的逗趣畫面。為此賈永婕也幽默地表示，相信天上的神明一定也跟她一樣期待這個星期六的活動，畢竟神明所在的「視角最好、看得最清楚」，一定能將這場由跨國團隊打造的盛事盡收眼底。

