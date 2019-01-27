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阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs　一周3次…醫生：女友換4個了

記者劉宜庭／綜合報導

「洗腎室」竟成偷情絕佳場所？醫院裡無奇不有，近來一名醫生上節目時，分享治病期間，在醫院的所見所聞，發現一名65歲已婚阿伯魅力不小，對方在洗腎的10年中，一共帶了4任「女朋友」來陪，一直到老婆主動詢問醫生，才似乎察覺到一些端倪。

▲醫院,門診,掛號,領藥,輪椅,排隊領藥,老年,生病,病房,走廊（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

在23日播出的《醫師好辣》中，一名腎臟科醫生洪永祥形容，洗腎室是「偷情很好的地點」，而且一個禮拜可以去3次。他會這樣說，是因為過去遇到一名已婚男患者，雖然已經65歲，但該名阿伯身體還很好，對方某次來洗腎時，帶著位小他20到30歲的小女生來陪伴，女方穿著迷你裙餵阿伯吃飯、陪聊天，且一陪就是4個小時。

當時，有護士小姐八卦問，阿伯坦承交了一個小女朋友，之後每次洗腎，都會在洗腎室卿卿我我，互動非常親密，不過後來2人吵架，又過了不久，阿伯又帶了另外一個小女生過來陪洗腎。洪醫生指出，在阿伯洗腎的10年間，一共換了4個女朋友，雖然阿伯不是很有錢，「我覺得他一張嘴巴很厲害，很會逗女孩子笑。」

▲醫生爆料阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs。（圖／翻攝自YouTube／《醫師好辣》）

▲醫生爆料阿伯「洗腎室」偷情短裙嫩妹4hrs。（圖／翻攝自YouTube／《醫師好辣》）

▲醫生爆料曾有阿伯在洗腎室偷情嫩妹。（圖／翻攝自YouTube／《醫師好辣》）

直到有一天，洪醫生見到阿伯的太太，對方上門詢問，是不是洗腎洗久了就不能行房，「她說她先生好幾年都沒有碰她了。」他雖然深知其中原因，但也不好戳破，只好提供建議，「其實有空的時候，多陪老公來洗腎室陪他洗腎，夫妻感情會更好。」阿伯太太聽完醫生一番話，似乎也聽出一些端倪，從那天起，她每次都會陪老公來洗腎，醫生也再沒有看到阿伯帶女朋友出現了。

不過，洪醫生也舉出正面的例子，雖然大部分病人都是看護來陪洗腎，但他也見過一對夫妻，老婆無怨無悔、風雨無阻地陪老公來洗腎，「他們感情真的非常好。」他也指出，洗腎患者常會有擔心遭家人嫌棄、怕成累贅的心態，建議夫妻間能多親自陪伴，不但會讓患者感覺到被支持，也能夠增加夫妻間的感情。

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洗腎室, 醫師好辣

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