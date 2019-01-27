「嵐」休團全日本陷國喪級崩潰！　小女孩爆哭「不要啊」OL震驚請假

▲天團「嵐」閃電宣布休團，全日本陷入崩潰。（圖／翻攝自推特）

記者陳芊秀／綜合報導

傑尼斯繼SMAP之後，另一個天團「ARASHI（嵐）」也宣布休團，隊長大野智晚間在記者會親口證實，5人合體會到2020年底為止，2021年起自己將會停止演藝活動。該團成軍20年來人氣不減，仍在巔峰期突宣布休團，在日本造成巨大衝擊，受影響的從小朋友到成年男女，新聞快報在晚餐時間曝光更讓大家吃不下飯，有人形容「簡直像國喪。」

▲「嵐」27日晚間召開記者會，宣布休團決定。（圖／翻攝自日網／FNN）

「嵐」由大野智、松本潤、二宮和也、相葉雅紀、櫻井翔5人組成，一出道就走紅，隨後合體主持綜藝節目，成為電視台收視鐵柱，巡迴演唱會動員人數也是全日本最多。該團截至2019年，正好成軍20周年，日前剛宣布要舉行50場公演，動員200多萬人打破史上最大規模，更被台灣粉絲笑稱「真的要50嵐了」，沒想到慶祝氣氛維持沒多久，突然宣布2020年底後停止活動。

有媽媽曬出影片，綁雙馬尾的小女兒聽到「嵐」休團，難過到淚流滿面，緊抱著媽媽哭喊「不要啊！」電視台街訪畫面中，正準備下班的OL聽到天團解散，震驚倒彈，按住胸口「騙人的吧？」日網不斷湧入震驚留言，「明天全國休假好嗎」、「明天公司會有很多人請假」，推特熱搜整串全是天團關鍵字，新聞快報不斷插播，還有網友分享媽媽反應，透露「媽媽太受打擊了，已經放棄準備做晚餐，直接去睡覺了。」

▲網友曬出LINE對話，媽媽難過到呼吸困難。（圖／翻攝自推特）

▲網友媽媽本來在逛街，聽到嵐休團消息，哭出店門外。（圖／翻攝自推特）

▲眾多網友陷入震驚，決定明天向公司請假。（圖／翻攝自推特）



▲網友形容「嵐」休團掀起眾媒體報導：「簡直像國喪。」（圖／翻攝自推特）

