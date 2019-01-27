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快訊／「嵐」緊急召開記者會！5人首露面…大野智「想做個了斷」含淚洩引退

▲大野智2021年停止演藝活動。（圖／翻攝自日網／FNN）

▲「嵐」成軍20周年，宣布2020年底後休團。（圖／翻攝自日網／FNN）

記者陳芊秀／綜合報導

傑尼斯天團「嵐（ARASHI）」27日晚間8:00（日本時間）在傑尼斯事務所召開記者會，這也是發表休團宣言後，所有成員首度一起露面。隊長大野智坦言在15周年夏威夷演唱會結束後，逐漸產生要結束活動的想法，記者會中的說法更被日媒視為「想引退演藝圈。」

據日媒《富士FNN》報導，大野智和松本潤、相葉雅紀、櫻井翔、二宮和也等人一起面對大批採訪記者，拿著麥克風一一回答問題。他表示2017年向成員表達想自由的心聲，2018年2月正式向經紀公司報告，討論4個月後才做出結論。

由於影片沒有提及休團後的打算，大野智坦言，「最初我提出要結束（演藝）活動，想說要提出離開（傑尼斯）事務所作個了斷，但是在討論的過程中，改成暫時休息一下，我還是隸屬（傑尼斯），自己想做的事情也沒有找到，想要休息後好好思考。」他的說法也被日媒解讀有意引退演藝圈，有關離開的契機，他表示在夏威夷舉行15周年演唱會後，就已經逐漸產生這個想法，「大概最近3年，這個想法越來越強烈。」

▲大野智2021年停止演藝活動。（圖／翻攝自日網／FNN）

▲大野智坦承提出離開傑尼斯做個了斷，最後改成休息，仍歸屬傑尼斯，不過自2021年起停止演藝活動。（圖／翻攝自日網／FNN）

大野智也證實2021年後將要停止演藝活動，「我需要一段時間重新檢視自己，因此想要停下來。」被問到會停幾年，則說「現在還不知道」，不過他強調自己不是感到疲累，也強調「嵐」沒有解散。

▲大野智2021年停止演藝活動。（圖／翻攝自日網／AMEBA TV）

▲大野智今後仍隸屬傑尼斯事務所，但是進入休息期。（圖／翻攝自日網／AMEBA TV）

▲大野智2021年停止演藝活動。（圖／翻攝自日網／AMEBA TV）

▲大野智、松本潤等成員都強調「嵐」沒有解散。（圖／翻攝自日網／AMEBA TV）

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