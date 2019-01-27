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被抓到了！　查寧塔圖離婚9月「當街激吻Jessie J」認愛

記者傅家妤／綜合報導

好萊塢男星查寧塔圖（Channing Tatum）去年4月宣布與妻子珍娜戴溫（Jenna Dewan）離婚，結束9年婚姻，前陣子他與女星Jessie J互動頻繁，還被拍到單獨外出，傳出新戀情，不過雙方都拒絕回應此事。沒想到，他日前就被目擊與Jessie J在街上接吻，間證實兩人情侶關係。

查寧塔圖（Channing Tatum）和Jessie J。（圖／達志影像、翻攝自《歌手》微博）

▲查寧塔圖、Jessie J去年傳出戀情，但雙方一直未有回應。（圖／達志影像、翻攝自微博／《歌手》）

據外媒《E！News》報導，查寧塔圖在美國時間24日晚間，現身洛杉磯，只見他身穿白色運動帽T，戴著黑色鴨舌帽，站在車旁，隨後就見到毫無做任何偽裝打扮的Jessie J從遠處走向他，兩人見面以後、聊了一陣子，互動越來越親密，最後還直接在街頭激吻。

▲▼查寧塔圖、Jessie J。（圖／CFP）

▲查寧塔圖在洛杉磯與Jessie J碰面。（圖／CFP）

甚至還有目擊者稱，查寧塔圖還幫Jessie J整理行李，並放到後車箱，之後兩人才開始在車旁親熱，完全不在乎身旁路人的眼光，完全沉浸在甜蜜的氛圍中 。

▲▼查寧塔圖、Jessie J。（圖／CFP）

▲查寧塔圖與Jessie J直接在街上接吻。（圖／CFP）

事實上，查寧塔圖與Jessie J於2018年10月就被拍到單獨外出，爆出新戀情，隨後不過小倆口似乎也無意避嫌，還是屢屢被拍到一起看演唱會、約會等，但雙方一直都拒絕回應感情事，這次終於被拍到接吻畫面，也被大家視為是間接認愛，證實了兩人情侶關係。

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關鍵字

查寧塔圖, Channing Tatum, Jessie J, 珍娜戴溫, Jenna Dewan

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