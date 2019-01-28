5超夯YouTuber組團「七月半」　蔡阿嘎：我們有一個金曲獎的夢

▲「七月半」成員左起HowHow、蔡哥、蔡阿嘎、馬叔叔、RJ。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

2017年11月，蔡阿嘎、HowHow、馬叔叔、廉傑克曼、蔡哥五位YouTuber攜手成立了「七月半」樂團。團名聽起來像惡搞，但蔡阿嘎表示，他們可是認真的；不但有自行創作的歌曲，商演活動也愈來愈多。

「就我們有一個夢嘛，可以報金曲獎，然後走紅毯，讓這個傳統的音樂（圈）認可。」

「一開始就是真的因為好玩，」蔡阿嘎回憶起樂團成立的原因，主要是為了YouTube舉辦的創作者年終聚會，有個表演的機會。「你會彈吉他，你會打鼓，我會唱歌，那我們來組團，就報一團去唱。」

沒想到這一唱，還真的唱出感情來了。「大家好像滿合的，」蔡阿嘎一一細數；不但個性合得來，生活習慣也合，都不喜歡交際應酬、不抽菸、不喝酒，「我們聚會是在麥當勞，晚上12點累了就回家睡覺，好健康喔！」

樂團成立後，他們一起成立了FB、IG專頁、開了新YouTube頻道。現在FB有超過6萬粉絲按讚，IG也有7萬4000人追蹤；YouTube訂閱者更多，已經突破14萬人訂閱。「我覺得出乎意料的是說，我們會開始把七月半變成是我們的......也是一個歸屬啦！」蔡阿嘎解釋，現在大家也會去顧慮自己的形象經營，會不會影響到樂團其他同伴。「就好像......」他思考了一下要如何舉例，「比如啦！比如說五月天，阿信出事了，其實一定會影響到五月天，所以我們已經有這樣的共識。」

而且蔡阿嘎強調，他們絕對是實實在在要來做音樂，「不只是玩票。」他表示如果只是隨意玩玩，用電子琴、用後製也可以做出各種樂器效果，「但我們要自己打，然後要真的是樂手去錄，就是跟線上傳統的音樂做一樣的規格。」

▲蔡阿嘎懷抱著金曲夢。（圖／鏡週刊提供）

為了要花錢做音樂，樂團團員也會一起接商演、接業配，賺取支持樂團運作的經費。「但我們其實還不敢接太多，因為我們沒有太多自己發表的音樂。」蔡阿嘎表示團員們都有共識，要讓樂團走出自己的特色，「如果我們去表演，要一直唱別人的歌，唱五月天的歌，會被說『你們是cover團喔！』」

蔡阿嘎透露，未來新的一年，他們會有更多的自創歌曲發表，隨著作品逐漸累積後，演出也會愈來愈多。而金曲獎更是一個長期目標，「希望啦！能讓傳統音樂人認可說：『喔，有認真在玩』，也不錯囉！」

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