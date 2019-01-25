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林孟辰自創曲《後台硬》超炸　小宇「是我要跟你上課」

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，17歲的林孟辰在最終戰帶來自創曲《後台硬》，透過這首歌來表達，不時聽到觀眾認為哪些選手有後台，「我想跟所有的選手說，不管誰後台硬，我們就是要hold tightly（把握機會，諧音後台硬）！」

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▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲▼林孟辰演唱自創曲《後台硬》。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

《後台硬》的歌詞中述說著「我成功是靠著hold tightly」、「真正的森林不用靠後台，這首歌送給正在追求夢想的你們」，並加入卑南族語。林孟辰在總決賽的演出，連首席導師蕭敬騰都說：「我可以用驚人兩個字來形容這個作品，非常的高難度，然後你的起承轉合，各方面拿捏都非常好。」

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲▼小宇跟蕭敬騰都給予高度肯定。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

導師小宇在聽完林孟辰演出後起身致意，「你好像沒來跟我上過課，但是我要說的是，你不用來跟我上課，是我要跟你上課！」蕭敬騰除了給予大力稱讚外，也直呼這首歌難度極高，「這個歌太累了、太費體力了，Rap比唱歌累，我覺得不可思議，我覺得非常高級、非常厲害，值得讓更多人聽到你的音樂。」

林孟辰依然記得，首次登上《聲林》舞台後相當期待看轉播，沒想到自己的畫面只有「8秒鐘」，讓他決定：「我一定要把表演再弄得更好！」隨後與熊仔合作讓他從中學習不少，雖然之後卻接連對自己的表現感到不滿，但他告訴自己：「我只剩下兩次機會，只想把表演做到最炸，讓大家記住我。」

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聲林之王視覺圖。

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關鍵字

聲林, 聲林之王, 林孟辰, 後台硬

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