緝毒小組「業績掛零」太魯蛇　斜槓「臥底賣炸雞」爆紅

記者蕭采薇／綜合報導

由南韓票房導演李炳憲執導的最新動作喜劇《雞不可失》，集結《7號房的禮物》韓國影帝柳承龍、性感女星李哈妮、《犯罪都市》實力派演員陳善圭、《請回答1988》人氣男星李東輝和當紅小鮮肉孔明等卡司共組超狂緝毒小組，為了臥底揪出毒販無所不用其極，竟以經營炸雞店當作掩護，展開了「白天賣炸雞，晚上抓毒販」荒謬又爆笑的斜槓人生。

▲《雞不可失》集結柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明。（圖／CATCHPLAY提供）

《雞不可失》在南韓上映首日就以36萬觀影人次、高達73%的票房占比，獲壓倒性勝利空降票房冠軍。憑溫馨喜劇《7號房的禮物》智能障礙爸爸一角獲得大鐘獎男主角獎、並在活屍古裝劇《李屍朝鮮》中演出要角的影帝柳承龍，這次再度拿出搞笑本色回歸演出喜劇電影《雞不可失》，飾演緝毒小組的魯蛇班長一角，辦案使出渾身解數但業績卻始終掛零。

柳承龍眼看團隊即將面臨被改組的命運，他決定放手一搏到毒販巢穴對面的炸雞店臥底，靠香噴噴的炸雞直搗毒窟！沒想到炸雞太美味意外爆紅，毒販還沒上鉤就已忙得不可開交，連在警局聽長官訓話都不得不接起炸雞訂單的電話，「臥底賣炸雞」的搞笑反差，也讓這部動作和笑點兼具的喜劇大受歡迎。柳承龍說：「我很喜歡這個故事，笑點不用刻意安排，因為主角們所處的情境本身就很有趣，就像人生總是充滿意外和歡笑一樣。」《雞不可失》2月22日搞笑上映。