ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

緝毒小組「業績掛零」太魯蛇　斜槓「臥底賣炸雞」爆紅

記者蕭采薇／綜合報導

由南韓票房導演李炳憲執導的最新動作喜劇《雞不可失》，集結《7號房的禮物》韓國影帝柳承龍、性感女星李哈妮、《犯罪都市》實力派演員陳善圭、《請回答1988》人氣男星李東輝和當紅小鮮肉孔明等卡司共組超狂緝毒小組，為了臥底揪出毒販無所不用其極，竟以經營炸雞店當作掩護，展開了「白天賣炸雞，晚上抓毒販」荒謬又爆笑的斜槓人生。

▲▼《雞不可失》柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明。（圖／CATCHPLAY提供）

▲《雞不可失》集結柳承龍、李哈妮、陳善圭、李東輝和孔明。（圖／CATCHPLAY提供）

《雞不可失》在南韓上映首日就以36萬觀影人次、高達73%的票房占比，獲壓倒性勝利空降票房冠軍。憑溫馨喜劇《7號房的禮物》智能障礙爸爸一角獲得大鐘獎男主角獎、並在活屍古裝劇《李屍朝鮮》中演出要角的影帝柳承龍，這次再度拿出搞笑本色回歸演出喜劇電影《雞不可失》，飾演緝毒小組的魯蛇班長一角，辦案使出渾身解數但業績卻始終掛零。

柳承龍眼看團隊即將面臨被改組的命運，他決定放手一搏到毒販巢穴對面的炸雞店臥底，靠香噴噴的炸雞直搗毒窟！沒想到炸雞太美味意外爆紅，毒販還沒上鉤就已忙得不可開交，連在警局聽長官訓話都不得不接起炸雞訂單的電話，「臥底賣炸雞」的搞笑反差，也讓這部動作和笑點兼具的喜劇大受歡迎。柳承龍說：「我很喜歡這個故事，笑點不用刻意安排，因為主角們所處的情境本身就很有趣，就像人生總是充滿意外和歡笑一樣。」《雞不可失》2月22日搞笑上映。

鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　 前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

推薦閱讀

Wanna One解散演唱會哭成一團　姜丹尼爾「中空露肚」解放腹肌

MAMAMOO華莎確定2月SOLO出道　「吃播女神」曖昧Loco助攻人氣

EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友

BT21太夯！防彈經紀公司挖角「RYAN作者」　收回大餅自己賺

《SKY Castle》顧人怨藝瑞私照曝光　清新美貌網驚：首爾醫大校花！

BIGBANG去當兵照樣得獎！　勝利想哥哥了：希望快回來

《天空之城》家教連小孩都會嚇哭！金珠英委屈：編劇說是溫暖角色

粉絲看演唱會太嗨！手機噴到護欄內　BTS柾國「箭步衝上前」幫撿

雷／宋慧喬狠下心決定OO　朴寶劍心碎痛哭：為什麼OO我？

GAON史上最空虛領獎！「專輯三冠軍」Wanna One、EXO、BTS全缺席

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

A-升級C CUP！　白癡公主「鼓起勇氣做了」：一切都為了變更漂亮

馮偉衷「已受訓7次」仍被輾斃！　軍方曝光「奪命關鍵原因」

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝世！　跨年夜走路邊遭撞…搶救23天宣告不治

凌晨4點收工成「最後通告」！　64歲臨演凍死街頭

劉以豪怒了：那是我家！　「住家被公開」飆34字護家人

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出　全場傻眼：她男友綠爆

慎入！吳謹言「裸肩爬數十隻活蠍」從背鑽到脖子　驚悚畫面流出

白癡公主「封奶7年真相」　邪惡視角A罩杯升級..網激推：超兇！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

雞不可失, 柳承龍, 李哈妮, 陳善圭, 李東輝, 孔明

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《聲林》贊薇看網評價「哭一整天」：沒音樂會有憂鬱症
  2. 劉愷威離婚後神隱2月　劉丹親曝「兒子近況」
  3. A-升級C CUP！　白癡公主「鼓起勇氣做了」：一切都為了變更漂亮
  4. 「花10年拍爸媽愛情故事」入圍奧斯卡！他成為奇士勞斯基之後第3人
  5. 緝毒小組「業績掛零」太魯蛇　斜槓「臥底賣炸雞」爆紅
  6. 《後宮甄嬛傳》女星媽媽車禍逝世！　跨年夜走路邊遭撞…搶救23天宣告不治
  7. EXO是永遠的家！　D.O.義氣告白催淚：成員對我來說是一生的朋友
  8. 《以團之名》打臉酸民！超強練習生登場　網瘋推：樂華全團pick
  9. 黃旼炫道別：不能說下次見⋯　Wanna One催淚下台一鞠躬
  10. 《知否》女星遭爆是「吳秀波小四」　2人同遊歐洲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366