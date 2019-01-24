《知否》女星遭爆是「吳秀波小四」　2人同遊歐洲

記者傅家妤／綜合報導

大陸男星吳秀波去年被女星陳昱霖爆出外遇，2人婚外情長達七年，甚至還有小四、小五的存在，聲望直墜谷底，陳昱霖近來也被他以勒索罪名控上法庭，目前仍在看守所裡，而另外數名外遇對象身分眾說紛紜，近來甚至有爆料稱，他的其中一名外遇對象就是陸妍淇。

▲網友爆料陸妍淇是吳秀波的外遇對象。（圖／翻攝自微博／《我就是演員》、秒拍）

先前傳出吳秀波的外遇對象包括女星張芷溪、19歲網紅何藍逗，但2人均已出面否認此事。近日有網友挖出，去年曾有網友在大陸論壇「知乎」上爆料，吳秀波的小四，是在夯劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中飾演「小蝶」的陸妍淇，爆料還稱吳秀波不但出錢讓她整形，而且還帶著她去歐洲旅行，全程的機票、旅費等，都是由男方買單。

▲陸妍淇在《知否》當中飾演「小蝶」。（圖／翻攝自秒拍）

甚至還有網友特別去翻找了陸妍淇的微博，發現她過去經常按讚佛經貼文，似乎非常是個經書愛好者，與先前流傳吳秀波用佛經、金剛經把妹的說法不謀而合，各種巧合意外在網路上掀起熱議。但對此，吳秀波與陸妍淇並未給出任何回應，一切也只是網友的爆料及預測，尚無法判斷其真實性。

▲陸妍淇外表清純，雖然僅出道3年多，但參演過知名電視劇。（圖／翻攝自微博／陸妍淇）

吳秀波自被爆出出軌醜聞以來，不僅形象受到重挫，連作品也疑似因此受到牽連，他與白百何主演演的新片《情聖2》二度遭撤檔，目前上映日期待定。另外他與Angelababy主演的電視劇《渴望生活》也被爆出將改成網路劇播放，也可能遭到停播，而他先前參加錄製的綜藝節目，及北京衛視春晚，也都被爆出演的片段全都被剪光。