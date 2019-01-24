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專訪／《狼王子》PTT負評血洗　林心如背後「一句話」感動張軒睿

記者林映妤／專訪

張軒睿首度躍上大銀幕，主演賀歲片《大三元》，其實導演陳怡妤根本沒看過他以往戲劇作品，首次合作卻對他相當滿意。張軒睿透露，以前演戲常被網友罵，尤其是《狼王子》在PTT簡直是負評血洗，後來《我的男孩》受肯定，搭檔的林心如更曾默默稱讚他，讓他非常感動。

「PTT留言我都會一則一則看，覺得單純演戲為什麼會被罵？尤其是《狼王子》，真的被批評得蠻嚴重的。後來我知道，不管好壞都有人講話，有些會當意見參考，也要做到自己問心無愧。因為如果是自己不積極、散漫被罵那很應該，但如果不是，就不會太在意。」

▲▼《大三元》張軒睿專訪。（圖／記者張一中攝）

▲張軒睿以前演戲被罵爆，如今越來越能抓到訣竅。（圖／記者張一中攝）

一開始演戲張軒睿也很慌，圈外朋友頂多是在他困住時聊天開導，讓他不要陷入負面漩渦，藝界前輩則會告訴他，他還年輕經驗不夠，本來就不可能馬上變得很厲害，「心如姊讓我很感動。有一次看到她受訪的新聞，被記者問拍《我的男孩》給張軒睿打幾分？她說80，而且她希望我維持在80，之後才有空間達到100。」

陳怡妤初見張軒睿就覺得他單純、氣質好，雖然前置期有些沒進入狀況，表演張力常被Ella吃掉，讓她膽顫心驚，但張軒睿在開拍前對她說一句：「我到現場就ok了。」打入強心針，果然現場幾乎都順拍。

▲▼《大三元》張軒睿專訪。（圖／記者張一中攝）

▲張軒睿透露林心如的鼓勵讓他十分感動。（圖／記者張一中攝）

張軒睿認為電影和電視劇的演法完全不同，一點表情就會被放大，但他沒有任何不適，「我沒有表演慣性，也忘得快，拍完戲就沒了。通常我都是習慣角色的生活、思想和邏輯，如果說有影響幾乎都很正面，因為我演的都是蠻正面的角色。」

就連哭戲張軒睿也能掌握訣竅，「很多人說哭要想自己悲傷的事，但我不是，那場是我已經很落魄，但這群人卻留下來『陪你』，不離不棄，一想到這些我馬上落淚。演哭戲我會知道自己是為了什麼而哭，知道自己在幹嘛。」

▲▼《大三元》張軒睿專訪。（圖／記者張一中攝）

▲張軒睿哭戲一次ok，導演也大讚。（圖／記者張一中攝）

張軒睿是樂觀的射手座，生活上的挫折不會困擾他太久，唯一的地雷是被背叛，「我很重視人與人相處的情感，朋友之間我絕對不講錢，因為都會影響到感情。我對朋友非常掏心掏肺，但讀書時有朋友在背後說壞話，我發現之後就直接拒絕來往了。」平常給人溫柔大狗狗形象的他難得透露出堅決眼神。《大三元》2月1日上映。

▲▼《大三元》張軒睿、導演陳怡妤專訪。（圖／記者張一中攝）

▲《大三元》張軒睿（左起）、導演陳怡妤。（圖／記者張一中攝）

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大三元, 張軒睿, 陳怡妤

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