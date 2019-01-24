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女團「有感覺」主唱缺席比賽　吉他手上陣⋯結果奪冠

記者許逸群／台北報導

雙人女子團體「有感覺」甫推出第2張創作專輯《有感覺的秘密基地》，日前上《趣你的娛樂》宣傳。她們除了分享有與情歌創作才女藍又時合唱《對不起我自己》，也透露曾一起報名參加歌唱比賽的趣事。

▲「有感覺」樂團。（圖／趣你的娛樂提供）

▲「有感覺」樂團。（圖／趣你的娛樂提供）

成員肥肥透露，「我有一次不小心去比賽，還拿到第一名。」她接著說明，有次兩人報了台語歌創作比賽，結果比賽日期因颱風延期，安安撞期畢業旅行變得無法參加，她才硬著頭皮獨自上陣比賽，原以為主唱沒來不可能得名就亂唱，結果竟然第一名，讓她非常意外，黃鴻升笑說更意外的應該是安安吧！

這次專輯《有感覺的秘密基地》由金曲歌王蕭煌奇擔任製作統籌，肥肥說：「第一張專輯時，我是吉他手兼和聲，我沒有擔任主Vocal，這張煌奇老師鼓勵我要跳出來跟安安雙重唱，這張專輯大家會聽到比較多我真正的音色。」兩人笑說老師很嚴格，可是他會讓你很安心地去表達想表達的東西，不覺得嚴厲。

▲「有感覺」樂團。（圖／趣你的娛樂提供）

▲「有感覺」甫推出第二張創作專輯。（圖／趣你的娛樂提供）

安安和肥肥成軍以來至今一起住了6年，每天24小時幾乎都在一起，海芬好奇兩人如果吵架怎麼辦？安安表示怕面對吵架的尷尬，為了不想氣氛搞僵，會躲回自己房間，把心情和想說的寫下來，再傳訊息給肥肥；肥肥則是會講開直接問。如果有男朋友可以帶回家嗎？兩人笑而不答，「可以好好討論一下」。

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