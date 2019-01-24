邱昊奇試鏡50次沒人要　痛揭片場被摔劇本「空有外表」

記者林奕如／台北報導

邱昊奇高學歷醫學系出身，但剛開始拍戲時連鏡頭走位都不懂，被笑稱空有外表卻沒實力，他回憶說：「當年拍戲我在片場哭好多次，曾經被摔本，哭到不能拍，邊哭邊道歉，更懊悔自己給不出驚人的表演。」他不服輸個性去報考北藝大電影研究所課程，再回來拍戲時才被瞿友寧導演賞識。

▲邱昊奇在《魚躍龍門》飾演黑二代。（圖／緯來電影提供）

邱昊奇曾經試鏡50次沒人要，拍戲又經常被導演摔本，甚至跑去唸了電影研究所，只為讓演技更精湛，這次在緯來電影台自製電影《魚躍龍門》飾演黑二代，「我演一個黑幫二代，導演希望拿番茄做哏，讓我很盡情發揮，於是踩爛、捏爆或者塞進Junior哥的嘴，都是我即興的發揮，導演也稱讚，更謝謝前輩Junior哥同意我這麼做」。

▲邱昊奇為戲勤練武打。（圖／緯來電影提供）

為了一場雙方人馬互毆戲，他還特地勤練武打，「第一次演的角色不是被打而是打人，所有演員都得到跆拳道武術教室練打、踢摔、練假打、以及如何保護演員的攻擊方式。」他也說，「雖然拍攝時全身腰酸背痛，打馬步到胯下也鐵腿，但導演一鏡到底，不論是借位，或者武打力道的收放，以及與攝影機三方視角的關係，看完成品還滿有成就感，覺得自己多了可能性，也許未來可以朝武打明星邁進」。

▲林雨葶堅持演員夢。（圖／緯來電影提供）

新生代演員林雨葶出道多年，有機會加入網紅Youtuber，與聖結石、谷阿莫有合作機會，但她卻放棄容易賺錢的機會，也要堅持成為演員的夢想：「在演完第一部戲劇後，燃起了我的戲劇魂，讓我就只想當一個專業的演員，當網紅快速賺錢的路徑不是我想走的路」。