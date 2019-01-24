許茹芸失去愛貓：我們會再相遇！　「會想起牠的溫柔」

記者關韶文／台北報導

「美聲天后」許茹芸暌違4年的全新大碟《綻放的綻放的綻放》，推出後無論專輯口碑、銷售成績及各大音樂排行榜皆佳評如潮，4/20的小巨蛋演唱會目前也是持續熱賣中，公司便選在這個時刻再祭出一首專輯裡被許多歌迷要求拍成MV的歌曲《親吻時分》。

《親吻時分》MV的完成對許茹芸來說，就是她對咪咪無限的思念以及最終的圓滿。她說：「我到現在時不時還是會想起咪咪的溫柔，尤其是夏天的她剪毛之後，小小的身體，依偎著妳，我知道主人就是他們的所有。」

透過MV，許茹芸也想對所有失去親愛寶貝們的主人說：「他們將一生的愛都全力奉獻給我們，所以，要好好的在最後和心愛的寶貝們道別，希望他們能在彩虹橋上開心的飛翔跳耀，總有一天，我們會再相遇。」

▲許茹芸推出新歌MV。（圖／索尼提供）

在《親吻時分》MV的劇情中，兩隻戴著面紗的貓咪，在末日來臨前，不顧一切勇敢去愛，像是述說著一種堅定的態度：「在地球毀滅前，我們接吻吧！」這樣的愛情觀在許茹芸眼中是一種「極致瘋狂的浪漫」。她認為，愛可以跨越物種，不分年齡，不分性別，「這支MV描繪了許許多多的愛，無論什麼樣的愛，只要真心相愛，都是值得被祝福的。」

此外，許茹芸4/20首場台北小巨蛋演唱會《綻放的綻放的綻放》即將到來，除了開始健身練氣，也會每天打坐保持心情狀態的穩定，也盡量避免刺激的飲食。不過最令她頭痛的還是演唱會曲目的篩選，因為有太多首經典歌曲，每一首都捨不得刪掉，都想唱給歌迷朋友聽，公司將她想唱的每一首歌排下來，笑說如果要唱完這些歌，估計要唱三天三夜才能結束。