男星墨西哥旅遊「突身亡」享年32歲！　4天前才PO照「預告新作品」

記者傅家妤／綜合報導

諧星兼喜劇《REL》製作人之一凱文巴奈特（Kevin Barnett）在墨西哥旅遊期間，驚傳逝世消息，享年32歲，死亡原因不明。他所屬的經紀公司22日在推特上證實死訊，「對於我們的朋友及客戶凱文巴奈特的離去，我們深感悲痛。」

▲凱文巴奈特在墨西哥旅遊期間，突然傳出死訊，震驚眾人。（圖／翻攝自IG／凱文巴奈特）

凱文巴奈特數日前剛在社群網站上曬出旅遊近照，稱自己人在墨西哥，並在發文中指出，自己買了一件上衣，雖然數次被說不適合，但他還是買下來，還預告接下來會有新作品，沒想到事隔兩天，他所屬經紀公司就突然在推特上宣布死訊。

▲UTA發文證實死訊。（圖／翻攝自推特／UTA）

聲明中指出，「對於我們的朋友及客戶凱文巴奈特的離去，我們深感悲痛。他是個極其有才華及很棒的人，我們的心一直於他的親友同在，也會一直想念他。」

▲凱文巴奈特在死訊傳出2天前，才剛PO出近照稱自己人在墨西哥。（圖／翻攝自IG／凱文巴奈特）

凱文巴奈特的代表作《Rel》是他與諧星Josh Rabinowitz及Lil Rel Howery一起創作的情境喜劇，該喜劇在美國福斯電視台播出，收視率一直都非常好。他同時也是一名非常優秀的脫口秀藝人，除了《Rel》以外，也曾參與《The Carmichael Show》的創作及演出，過去也曾參演獎影帝金凱瑞（Jim Carrey）所主演的喜劇片《阿呆與阿瓜：賤招拆招》。

在凱文巴奈特的死訊傳出後，許多粉絲都非常錯愕，第一時間全都湧上他的IG悼念，「希望你可以安息」、「沒想到你這麼快就被接走了，希望你得以安息」、「我們會很想你的」。