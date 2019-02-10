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跟著防彈少年團JIMIN、柾國到東京玩　小資女輕易GET同款踩點行程

文／B

在知道防彈少年團即將首次站上東京巨蛋演出，B就和朋友立刻安排好了東京行。說到東京，喜歡防彈少年團，尤其是成員柾國的粉絲都會知道，他的影像作品「G.C.F」系列的第一支影片，就是記錄他和JIMIN第一次到東京自助旅行的VLOG。除了是想見證曾被SUGA寫進歌中「東京巨蛋」的時刻之外，也想藉此機會來趟東京踩點之旅。

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／翻攝自YouTube）

▲防彈少年團成員柾國和JIMIN曾私下去東京玩，並把旅程剪輯成影片。（圖／翻攝自YouTube）

雖然防彈少年團已經是日進斗金，但畢竟成員們都還是20多歲的年輕人，私下旅行所去的地方可說是出乎想像的親民和平價。包括入住一般的商務旅館而非五星級飯店，吃的玩的去的地方，也都和一般的年輕人沒什麼不一樣，甚至地方而非常的集中，不包括迪士尼樂園的話，大概半天就可以走完一趟「東京市區踩點行程」。

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／翻攝自YouTube）

▲レム六本木飯店房間視野。（圖／翻攝自YouTube）

「レム六本木」飯店

平時出國工作、演出都住在高級飯店的防彈少年團，JIMIN和柾國私下旅行卻是走小資路線，入住的是一般三星的商務旅館。他們當時住的「レム六本木」位於六本木，不管吃飯、逛街都非常方便。此外，雖然從柾國拍攝的影片中，可以看出他們都是以計程車代步，但即使是搭乘大眾運輸工具，レム六本木也是在距離地鐵非常近的位置，交通非常便利。

唯一麻煩的地方是，在經過JIMIN和柾國的加持後，現在レム六本木變得越來越難訂房。B和朋友本來也想住住看同款飯店，但看來和我們有一樣想法的A.R.M.Y非常多，由於又碰上防彈少年團東京演唱會期間，最後就是我們並沒有機會訂到房間，可惜無法親眼確認是不是傳說中的透明玻璃的浴室了。

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／翻攝自YouTube）

▲JIMIN在東京表參道街頭。（圖／翻攝自YouTube）

表參道逛街去

JIMIN和柾國當次旅行其實時間並不長，因此除了迪士尼樂園外，幾乎都是在東京市區活動。迪士尼樂園因為B和朋友都去過不只一次了，這次旅行就決定放棄，把踩點重心放在市區。但仔細研究後才發現，這兩人的旅行就是血拼之旅啊！

為什麼這麼說呢？因為柾國拍攝的影片中，大部份場景都出現在「東京逛街聖地」表參道，從白天逛到夜晚！像是拍攝JIMIN試穿衣服的店家，就是表參道上的YSL旗艦店。買不起同款精品，我們只好走過和他們一樣的路線，其中最好認也最好找到的，就是表參道上的東急手創館。

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／翻攝自YouTube）

▲柾國這顆鏡頭就是在表參道的「東急手創館」手扶梯上拍攝。（圖／翻攝自YouTube）

東急手創館因為有著特殊的外型，本來就是許多人到東京必去的景點之一。影片中柾國在馬路上拍攝JIMIN背影的地方就在旁邊，只要走到該棟建築的對面，往東急手創館的地方走，就可以拍到同款角度的照片。

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／讀者B提供）

▲JIMIN同款拍照地點。（圖／翻攝自YouTube）

RED ROCK牛排丼飯

到東京自助旅行的JIMIN和柾國，吃的東西也是出乎意料的平價，看來還是參考了不少部落客的遊記。他們選定吃晚餐的RED ROCK是許多網友推薦的高CP值好店，所去的分店距離表參道主街不遠，從東急手創館步行大約7分鐘就可以抵達。

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／翻攝自YouTube）

▲JIMIN和柾國吃平價牛丼。（圖／翻攝自YouTube）

RED ROCK表參道店位於地下室，由於生意非常好，常常得在樓梯排隊。而走下樓梯後，不要急著進門，先得在門外購買餐券，再進到店內交給店員，就可以等待美食上桌了。如何操作其實就可以參考柾國所拍的影片。當時，這也代表，我們按下的按鈕，也是JIMIN所按過的喔！

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／讀者B提供）

▲JIMIN同款拍照地點。（圖／翻攝自YouTube）

JIMIN和柾國點的都是牛排丼飯，其實店裡還有另一項招牌是有如小山一樣的牛肉蓋飯，但我們都想吃吃看同款美味，所以也都點了一樣的餐點。有厚度的牛排內飽含鮮美的肉汁，配上粒粒分明又Q的白飯，加上一點醬汁，放入口中真的只能說「好好吃！」連舌頭都差點嚼下去，也難怪影片中JIMIN吃到一粒飯都不剩，加上只要1000出頭日幣的價格，非常推薦大家有機會到東京時也可以來品嘗。

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／翻攝自YouTube）

▲JIMIN和柾國吃平價牛丼。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼跟著防彈少年團（BTS）去東京。（圖／翻攝自YouTube）

▲JIMIN和柾國吃平價牛丼。（圖／翻攝自YouTube）

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防彈少年團, BTS, V, 泰亨, 金泰亨, J-Hope, Jimin, Jin, Suga, 柾國, RM

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