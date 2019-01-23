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曾莞婷中標「A型流感」　持續發燒…被診所誤診是感冒！

記者許皓婷／綜合報導

近期流感疫情升溫，逐漸進入高峰期，藝人曾莞婷也不幸中標，她透露自己持續發燒多日，去診所進行檢測後，才得知自己得了A型流感，讓粉絲擔心不已。

▲曾莞婷得A型流感。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

▲曾莞婷得A型流感。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

曾莞婷23日在IG發文，語重心長地說：「本來不想讓大家擔心，但覺得這是一個很重要的訊息，需要傳遞正確的觀念。」她透露自己一開始生病時，去了一般診所，「沒做檢測就說我是一般感冒」，後來自己卻還是持續發燒，加上劇組有人得流感，她便再去有流感快篩的診所做檢測，結果證實是A型流感。

而曾莞婷也無奈地表示：「很多診所誤診為小感冒，但吃一般的藥流感是不會好的。」她以自身經驗為警惕，並建議只要發燒超過39度的人，就去有快篩檢測的診所做檢測，才不會拖越久病情越嚴重，她更不忘貼心報平安，「目前我已自我隔離完畢完全康復囉～」讓粉絲們放心不少。

▲曾莞婷得A型流感。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

▲曾莞婷得流感自我隔離，目前已完全康復。（圖／翻攝自IG／曾莞婷）

【曾莞婷IG全文】

本來不想讓大家擔心，
但覺得這是一個很重要的訊息，
需要傳遞正確的觀念給大家，
沒有流感快篩的診所，沒做檢測就說我是一般感冒，
但因為持續發燒，劇組又有人得流感，
所以我又去有流感快篩的診所做檢測，
結果是A型流感，
很多診所誤診為小感冒，但吃一般的藥流感是不會好的，
而且會反覆發燒出現不同症狀，
但症狀跟一般感冒又很相像，
所以建議只要發燒超過39度就去有快篩檢測的診所做一下檢測，
才不會拖越久病情越嚴重，
也希望得到流感的朋友自我隔離，不要再把病毒散發出去，
目前我已自我隔離完畢完全康復囉～

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