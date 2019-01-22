美妝YouTuber模仿《SKY Castle》金珠英！氣音神還原OST

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《SKY Castle》即將進入大結局，收視已突破2016年《鬼怪》創下的紀錄，成為南韓全民夯劇，尤其劇中「入學協調員」的角色更是讓人印象深刻。就有美妝YouTuber模仿「金珠英老師」（劇中名字）的仿妝，重點還自己Beatbox，更用氣音演唱主題曲，猙獰但又認真的表情笑翻網友。

▲《SKY Castle》金珠英在劇中是特色鮮明的角色。（圖／翻攝自JTBC）

南韓YouTuber「ssin 씬님」製作「金珠英老師」仿妝影片，從一開始打超白粉底，到刻劃出臉部有菱有角的線條，眼神也使用深色眼影顯得眼皮凹陷，當然還有尾端揚起的眉毛畫法，看起來冷酷又嚴厲，最後她也依樣紮起一絲不苟的包頭、穿起套頭黑衣，彷彿金珠英老師上身。

▲美妝YouTuber模仿《SKY Castle》金珠英，更用氣音清唱OST笑翻網友。（圖／翻攝自YouTube／ssin 씬님）

她不僅化妝維妙維肖，連主題曲都自己配音，她邊用嘴巴配音出鼓聲節奏，更模仿原唱的氣音唱法，表情異常猙獰搞笑，讓人不知道該專心看她化妝還是看她唱歌。主題曲原唱則是一位名叫「Hajin（하진）」的女歌手，演唱的歌曲《We All Lie》還是一首全英文歌曲。

▲美妝YouTuber模仿《SKY Castle》金珠英妝容。（圖／翻攝自YouTube／ssin 씬님）

《SKY Castle》講述上流社會家庭為了讓子女順利進入名門大學，衍伸出的教育與社會問題，目前只剩最後兩集，第18集收視則高達22.3%，成為有線電視台開播以來所有戲劇之冠。

▼美妝YouTuber仿妝又清唱。（影片來源：YouTube ssin 씬님）

▼《SKY Castle》主題曲原唱應該是這樣。（影片來源：YouTube 워너뮤직코리아 (Warner Music Korea)）