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《惡吻》男神古川雄輝爆死會！　穩交圈外女友「逛超市幫提菜」

記者蕭采薇／綜合報導

演出日本新版《惡作劇之吻》而走紅的男星古川雄輝，雖然不是「花美男」的長相，但高學歷、180公分的身高和越看越耐看的五官，被稱作是「真人版入江直樹」，因而被推上新男神寶座。不過22日卻爆出古川雄輝早已名草有主，和圈外女友穩定交往並同居中，互動有如老夫老妻。

▲▼古川雄輝和女友逛超市、回家過夜。（圖／翻攝自日網）

▲古川雄輝被拍到和女友逛超市後，一起回家過夜。（圖／翻攝自日網）

今年31歲的古川雄輝，去年被曝與前女團SKE48成員柴田阿彌密會吃飯，不過當時男方否認緋聞。新一期雜誌《週刊女性》爆料，原來古川雄輝早就有了圈外人真命女友。兩人在本月初被雜誌拍到一起逛超市，互動有如老夫老妻。

▲▼古川雄輝和女友逛超市、回家過夜。（圖／翻攝自日網）

▲古川雄輝被拍到和女友逛超市後，一起回家過夜。（圖／翻攝自日網）

古川雄輝雖然戴鴨舌帽又戴口罩，卻擋不住明星味。兩人買了大包火鍋材料，由男方負責買單，之後一起回家煮飯，整夜都沒有外出，疑似同居中。古川雄輝所屬事務所並未有否認戀情，只表示不會干涉其私人生活，形容默認戀情。

▲▼古川雄輝和女友逛超市、回家過夜。（圖／翻攝自日網）

▲古川雄輝被拍到和女友逛超市後，一起回家過夜。（圖／翻攝自日網）

古川雄輝在2013年曾遭到起底，過去參加過交友節目，甚至和當時配對成功的混血女孩藤澤花惠順利交往。不過隨著他走紅，感情世界也一直相當神秘，2018年出則被拍到和24歲前SKE48成員柴田阿彌深夜約會，兩人在餐廳有說有笑，關係引起外界好奇。如今真命天女出現，粉絲也都獻上祝福。

2014 日版《 一吻定情 ～LOVE IN TOKYO》古川雄輝（圖／翻攝自網路）

▲古川雄輝（左）演出新版的《惡作劇之吻》爆紅。（圖／翻攝自日網）

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古川雄輝, 惡作劇之吻

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