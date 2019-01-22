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朱智勳188cm太高！影帝哀嚎：脖子痛　《李屍》導演：吃飯別看

記者吳睿慈／首爾報導

劇集《李屍朝鮮》是南韓首部製作朝鮮時代陷入活屍困境的題材，男神朱智勳領銜主演世子李蒼，一面要抗衡叛變的領議政，另一面還要拯救宮外受活屍瘟疫之苦的百姓，戲劇在嚴寒冬天拍攝，3位主演朱智勳、柳承龍、裴斗娜21日在接受台、港媒體聯訪時，談起拍戲的酸甜苦辣，雖有辛苦的地方，但演員們因此磨出革命情感，柳承龍甚至虧朱智勳188cm長太高，害他脖子留下後遺症，幽默對答逗笑在場記者。

▲▼李屍朝鮮,朱智勳,柳承龍,裴斗娜。（圖／Netflix提供）

▲▼《李屍朝鮮》在冬天拍攝。（圖／Netflix提供）

▲▼《李屍朝鮮》在冬天拍攝。,（圖／Netflix提供）

《李屍朝鮮》裡充滿砍殺活屍的場景，朱智勳稱讚劇中的追擊動作非常帥氣，但拍攝環境附近都是山，他得穿著不舒服的古裝鞋爬坡、奔跑，除了騎馬的戲份，有時候甚至還要跟馬一起奔跑，原以為拍攝期只有15天很輕鬆，沒想到，才進劇組第二天腳踝就發炎了，恰好是南韓最冷的月份拍攝，某次降溫到零下20度，他也心疼活屍臨演：「有一幕他們要從地下爬起來，躺在地板又很冷，穿的平民衣服也比我們薄。」裴斗娜補充，活屍還得戴著變色隱形眼鏡，讓他們看在眼裡都很不捨。

▲朱智勳稱裴斗娜是商店，柳承龍則是虧朱智勳長太高，害他脖子痛。（圖／Netflix提供）

▲朱智勳稱裴斗娜是商店，柳承龍則是虧朱智勳長太高，害他脖子痛。（圖／Netflix提供）

嚴峻的拍攝條件磨出演員間的好感情，朱智勳笑稱「裴斗娜是商店」，她隨時都會準備貼腳的暖暖包、熱飲、甜食，把每位演員餵飽，只要現場有人喊著「好累想睡覺」，她就會即刻遞上高熱量食物，讓每個人精神充沛，朱自嘲：「裴斗娜的椅子比我們高，就像是好萊塢的椅子，我們就是高望著她，等待她恩賜食物。」裴斗娜坐的椅子比較高級，她笑著解釋：「因為怕我的裙子拖地，所以椅子比較高。」

被問到拍戲時有沒有困難的地方？柳承龍也虧朱智勳長得太高，「我每次跟他對戲都得抬頭，喔，脖子痛。」他幽默表示「脖子第3節神經留下後遺症」，裴斗娜接話表示：「那你看醫生錢跟朱智勳要。」朱智勳則一口答應：「好，如果給我發票的話。」3人一搭一唱，還自己排了演員間在片場的高矮地位，最高的是裴斗娜，再來朱智勳，最矮的是柳承龍，朱智勳笑說：「我們分別是Mi、Re、Do。」逗笑全場記者。

▲▼李屍朝鮮、朱智勳、裴斗娜、柳承龍、導演金成勳、編劇金銀姬 。（圖／Netflix提供）

▲導演笑說「會害怕的人可以遮著眼睛看」。（圖／Netflix提供）

▲▼李屍朝鮮,朱智勳,柳承龍,裴斗娜。（圖／Netflix提供）

▲《李屍朝鮮》裡出現很多恐怖的活屍畫面。（圖／Netflix提供）

《李屍朝鮮》講述活屍蔓延全城的危機故事，血腥場景刻畫寫實。導演金成勳幽默表示：「如果真的很害怕的話，你就遮住眼睛，不然就是活屍出來的時候跳過。」編劇金銀姬也補充，戲劇裡不只講述活屍，還包含王世子與醫女的情感，導演解釋：「比起是殘忍，應該說是悲傷的故事。」但他也補充「吃飯時不要看」，導演、編劇也透過訪談向劇迷喊話，請期待第二集。《李》劇25日起在Netflix上架播岀，一次上架6集。

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