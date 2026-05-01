ETtoday粉絲窩攜手粉絲應援！　系列票選冠軍明星登「台北捷運燈箱」

記者劉宜庭／綜合報導

ETtoday粉絲平台「FansWorld 粉絲窩」今宣布，2026年5月票選活動的應援全面升級，將與粉絲攜手將愛延伸至線下實體版位。本次活動最大亮點，即是規畫台北捷運燈箱版位，與粉絲共同打造冠軍明星的專屬應援舞台！

▲粉絲窩系列票選推出實體應援活動。（圖／FansWorld 粉絲窩）

ETtoday粉絲平台「FansWorld 粉絲窩」2026年5月份舉辦的三項票選，包括「5月人氣華娛明星」、「5月人氣日韓明星」與「7月來台韓星應援」票選，這三項投票的冠軍明星（或團體），將個別登上1面捷運公館站燈箱，並於7月份暑假黃金檔期同步見刊，「FansWorld 粉絲窩」攜手粉絲，讓偶像在人潮匯集的公館學區，擁有專屬且亮眼的曝光舞台！

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▲粉絲窩燈箱示意圖，僅供示意參考，實際刊登將依現場實際狀況為主。（圖／FansWorld 粉絲窩）



為了呈現最完美的應援畫面，「FansWorld 粉絲窩」將開放粉絲投稿具肖像權之飯拍照片進行排版，並優先選用附有授權證明之作品。此外，為確保上刊品質與合法性，上刊前將徵詢經紀公司等官方照片版權，若遇官方拒絕提供肖像權，將尊重藝人方意願。票選活動於5月1日00:00正式開跑至5月31日23:59，邀請全台粉絲準備好為偶像衝刺，將心意化作實體燈箱，讓充滿愛的應援實體化！

「FansWorld 粉絲窩」【2026年5月人氣華娛明星】應援票選活動

活動辦法：奪得「FansWorld 粉絲窩」【2026年5月人氣華娛明星】應援票選活動冠軍之明星，「FansWorld 粉絲窩」將與粉絲聯合為其應援，於2026年7月份讓冠軍偶像登上台北捷運燈箱。

投票時間：2026/5/1 00:00 - 2026/5/31 23:59

應援燈箱：捷運公館站1面

刊登時間：2026/7/1~2026/7/31。

提醒：

※如遇檔期衝撞或其他狀況，上下刊日將順延2~3天，敬請見諒。

※廣告上刊期間，若有客戶包版或北捷政策及不可抗力等因素，主辦方擁有調整、更換廣告版位、位置或其他合理可行之處理方式，不得請求任何費用、賠償及補償。

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

「FansWorld 粉絲窩」【2026年5月人氣日韓明星】應援票選活動

活動辦法：奪得「FansWorld 粉絲窩」【2026年5月人氣日韓明星】應援票選活動冠軍之明星，「FansWorld 粉絲窩」將與粉絲聯合為其應援，於2026年7月份讓冠軍偶像登上台北捷運燈箱。

投票時間：2026/5/1 00:00 - 2026/5/31 23:59

獎勵燈箱：捷運公館站1面

刊登時間：2026/7/1~2026/7/31。

提醒：

※如遇檔期衝撞或其他狀況，上下刊日將順延2~3天，敬請見諒。

※廣告上刊期間，若有客戶包版或北捷政策及不可抗力等因素，主辦方擁有調整、更換廣告版位、位置或其他合理可行之處理方式，不得請求任何費用、賠償及補償。

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

「FansWorld 粉絲窩」【2026年7月韓星來台】應援票選活動

活動辦法：奪得「FansWorld 粉絲窩」【2026年7月韓星來台】應援票選活動冠軍之明星，「FansWorld 粉絲窩」將與粉絲聯合為其應援，於2026年7月份讓冠軍偶像登上台北捷運燈箱。

投票時間：2026/5/1 00:00 - 2026/5/31 23:59

獎勵燈箱：捷運公館站1面

刊登時間：2026/7/1~2026/7/31。

提醒：

※如遇檔期衝撞或其他狀況，上下刊日將順延2~3天，敬請見諒。

※廣告上刊期間，若有客戶包版或北捷政策及不可抗力等因素，主辦方擁有調整、更換廣告版位、位置或其他合理可行之處理方式，不得請求任何費用、賠償及補償。

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

※注意事項※

●獎勵燈箱恕無法事先指定刊登位置。

●若遇特殊站點施工、維修或專案包版，將以同等級版位進行調整。

●燈箱版面由主辦單位規劃製作，開放粉絲投稿獲得明星肖像權之飯拍照片供主辦單位排版使用，主辦單位將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之照片。

●免責聲明：若投稿照片涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任。

●本活動旨在推廣追星文化與偶像應援，上刊前將徵詢藝人、經紀公司、主辦單位等官方照片版權，如遇官方拒絕提供肖像權，將尊重藝人方意願、不予刊登，並於更新公告相關資訊。

●本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。

●主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。