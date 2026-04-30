謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻：不用跪著舔也爽

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝和弦的經紀公司馬槽音樂指控陳德修、汪東城等人多年來多次「強行侵權」演出〈夠愛〉一曲，已正式跨海委託中國大陸律師提告。謝和弦30日也發文開酸，直言在台灣賺得錢已夠花，「不用跪著舔」也能跨海打官司。

▲謝和弦將跨海針對陳德修、汪東城、曾沛慈曾演出〈夠愛〉一曲提告。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord (阿扣)）

先前李榮浩曾因歌曲〈李白〉被單依純無授權演唱，公開大發雷霆，掀起各界關注及版權戰。對此，謝和弦30日在貼文中幽默表示：「真是謝謝李榮浩的幫忙，讓大家知道版權的重要。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝和弦透露，大陸律師團隊認為勝算很大，且自己不必親自入境，跨海官司照樣能打。他也不改大膽本色，直言目前在台灣的工作量已「足夠我養活一家四口」，甚至還能常常飛去合法的國家放鬆，「不用跪著舔，真知足不缺錢就是爽啦！」

▲謝和弦表示自己無須入境也可以打官司。（圖／翻攝自Facebook／謝和弦 R-chord (阿扣)）

馬槽音樂在28日發出的嚴正聲明，強調公司早在2021年10月底，就已正式停止〈夠愛〉一詞的全球授權，不再提供歌詞使用。聲明中重砲轟擊陳德修「屢次混淆時間順序」，並公開點名汪東城與曾沛慈在2023年至2025年間的多場演唱會，皆未取得作詞人謝和弦的授權，屬於「強行侵權」演出。馬槽音樂對此表示行為令人無法接受，目前已全權委託律師團隊，準備在人民法院提起訴訟程序。