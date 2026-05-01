林逸欣揭爸爸「皮夾裡20年的秘密」　網一看全哭了：不敢想像有多痛

記者蔡琛儀／綜合報導

林逸欣爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘上個月18日因罹患攝護腺癌過世，享壽73歲，林逸欣和家人尊重爸爸生前意願並未公布病情，直到告別式結束，昨天才發文證實父親死訊，她還分享一支超過11分鐘的影片紀錄爸爸抗癌及家人在最後時光的互動，逼哭上萬網友。有粉絲發現她在爸爸過世當天發文，分享爸爸20年來一直以來放在皮夾裡的物品，讓網友再次被感動。

▲ 林逸欣和爸爸、媽媽感情很好。（圖／翻攝林逸欣IG）

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林逸欣上個月18日發文，分享「爸爸皮夾裡的小秘密。」她透露爸爸以前因為工作關係，常常會從台南機場搭飛機到台北參加醫學相關會議，「但我其實是個很怕搭飛機的人，所以每次爸爸說要搭飛機我都會很緊張。」加上爸爸週末時偶爾會跟朋友打麻將，她總會在心中幫爸爸加油，「於是呢～為了同時期盼爸爸旅程平安以及百戰百勝，我就畫了一張 『必勝+平安符』。」

林逸欣說，從那天起爸爸就一直放在皮夾裡，直到現在，「仔細一看竟然已經是二十年前了呢。是2006年的我送給爸爸的。」這20年來林爸爸曾換過幾個皮夾，而平安符的邊緣也因年久有些破損和摺痕，但林爸爸一直把這張平安符收著。

▲▼ 林逸欣曾在爸爸過世當天發文，分享爸爸一直珍藏她畫的禮物。（圖／翻攝林逸欣IG）

最後她寫：「大家，旅途平安，麻將必勝！」似乎也呼應了她昨天寫的：「您在春天來臨，也在春天遠行。在春暖花開的四月，我的爸爸，踏上了新的旅程。」讓不少粉絲恍然大悟，她當時發這篇文的原因，不捨留言：「終於看懂這篇文」、「不敢想像看到時有多痛」、「原來這天就是林爸爸遠行的日子」、「都是滿滿的愛」。

林逸欣昨天透過影片透露，爸爸在5年前被診斷出攝護腺癌末期，癌細胞已轉移至骨頭，因此這些年她時常回台南陪伴父親，去年8月也趕在父親還在世時及時補辦婚禮，讓林爸爸拄著拐杖陪寶貝女兒走紅毯，遺憾的是林爸爸最後還是因癌細胞轉移到肺部、肝臟，在全家人不捨及陪伴下離開人世。