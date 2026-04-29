台男星愛上女學生「3個月就閃婚當爸」！　絕美婚紗照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

畢業於加拿大多倫多大學的「杏壇歌手」陳昶均，今年3月特地帶著愛妻陸依秀飛回多倫多，低調在當地宴請兩桌大學同學補請喜酒，還前往擁有百年歷史的加拿大古堡「Casa Loma」拍攝婚紗。

▲▼陳昶均返多倫多補請喜酒、拍婚紗。（圖／欣代唱片提供）

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陳昶均去年11月突然宣布閃婚當爸，老婆原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代為前往，陳昶均欣賞她氣質佳、做事俐落，聘請她當助理，愛苗也因此萌生，交往3個月就決定結婚，女方爸爸一度反對戀情，好不容易說服岳父，又換陳爸爸氣他結婚沒說，冷戰了一年才化解。

這趟多倫多10天行程，總花費約台幣50萬元，但陳昶均直呼值得，他形容這趟旅程像是「光榮回家」，重新連結在加拿大的生活與青春。更讓他驚喜的是，大學同學們竟然都會唱他的歌曲〈幸福的四季〉，讓他又驚又感動，直言：「這些年的努力真的沒有白費。」

▲陳昶均和老婆育有一個女兒。（圖／欣代唱片提供）

由於當地緯度高、氣候多變，出發前還歷經零度以下低溫，前一天甚至僅有負四度、寒雨綿綿，沒想到拍攝婚紗當天竟然奇蹟式放晴，氣溫回升到17度。拍攝過程，身形較單薄的陳昶均在扶著愛妻拍照時一個不小心讓對方跌倒，當場氣氛一度尷尬，但老婆完全不以為意，兩人笑著收場，順利完成整組婚紗。

行程中兩人也把握時間觀光，造訪世界知名的尼加拉呱大瀑布，以及前往多倫多以北約100公里的小鎮Barrie欣賞冰河景觀，十天行程緊湊卻充滿回憶。而最讓夫妻倆掛心的，還有寶貝女兒小麋鹿，託付給岳母照顧幾天，體重已突破6公斤，讓新手爸媽又驚又笑，迫不及待回家抱緊處理。

▲陳昶均老婆原本是他的學生和助理。（圖／欣代唱片提供）