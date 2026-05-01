木村拓哉大女兒25歲了！罕曬「抱嬰照」慶生…舉愛女小手笑容秒殺

記者陳芊秀／綜合報導

日本男神木村拓哉的大女兒、身兼模特兒與長笛演奏家的Cocomi（木村心美）於今日（1）迎接25歲生日。身為演藝圈著名的明星家庭，一家人透過社群平台發限時動態送上祝福，並大方分享Cocomi珍貴的童年私房照，展現深厚家族情感。

▲木村拓哉大女兒木村心美25歲了。（圖／翻攝自IG）

木村拓哉曬「抱嬰嫩照」慶生

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身為父親的木村拓哉，特別上傳了一張意義非凡的舊照。照片中，年輕時期的他將剛出生不久、仍是嬰兒時期的Cocomi小心翼翼抱在懷中，照片沒有露出全臉，但記錄著他當時的笑容，還幫剛出生的女兒舉起小手，他的手臂肌肉線條也一覽無遺。配字寫下「happy birthday」。他在人氣高峰期結婚，經過20多年才逐步公開當時育兒的私藏照，也讓粉絲難得一見男神私下溫柔慈父的一面。

▲木村拓哉難得曬出當時抱女兒的照片。（圖／翻攝自IG）

工藤靜香形容女兒是「外星人」

母親工藤靜香則選擇了一張Cocomi嬰兒時期熟睡的特寫照。照片中的Cocomi臉頰紅潤，睡得十分香甜。她在限動中俏皮地寫下：「外星人降臨日」以獨特幽默感回憶大女兒來到世界上的這一天，母女間的好感情溢於言表。

▲工藤靜香形容女兒是「外星人」。（圖／翻攝自IG）

Koki曬姊姊童年照

妹妹木村光希（Koki）也不落人後，分享了一張Cocomi小時候穿著休閒服的可愛模樣，並送上祝福：「Happy birthday to the best sister in the world」（祝世界上最好的姊姊生日快樂），還附上送愛心的圖案。Cocomi隨後也轉發了妹妹的這則限動，也透過這種方式與粉絲分享生日的喜悅。

▲Koki曬姊姊照片送上生日祝福。（圖／翻攝自IG）