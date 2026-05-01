林逸欣父癌逝！曾急診住院兩週　林媽媽淚崩緊抱夫：你要一直陪我

記者陳芊秀／綜合報導

藝人林逸欣爸爸、台南知名神經內科醫師林春銘因罹癌於4月18日辭世，享壽73歲。而爸爸罹病的消息保密到連林逸欣經紀人、朋友都不知道，她過去時常透過影片分享家族日常，去年為媽媽準備慶生驚喜，林媽媽激動落淚更抱著林爸爸：「你要一直陪我。」這段影片也再度湧入網友關心留言。

▲林逸欣父母伉儷情深，感動無數網友。（圖／翻攝自IG）

為媽媽慶生驚喜藏洋蔥

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林逸欣去年（2025）分享為媽媽準備慶生驚喜的影片。片中，她特別安排了專人到府服務的帝王蟹火鍋，背後的原因其實藏著洋蔥。原來當時林爸爸在11月初曾因身體不適急診住院兩週，慶生當天爸爸才剛出院不久，因此到府服務的火鍋，萬一爸爸太累可以隨時回房間休息，她在影片中感性表示：「爸爸能夠恢復元氣，真的是媽媽今年最棒的生日禮物了。」

▲林爸爸去年急診住院，恢復後出院趕上為妻子慶生。（圖／翻攝自IG）

林媽媽淚崩緊抱林爸爸：你要一直陪著我

同時林逸欣也透露，爸爸住院時媽媽很辛苦，雖然很堅強說不累，但是心中的緊張與擔心，真的是形成了很大的壓力。影片中最令人動容的畫面，是林媽媽在見到看到兒女準備的驚喜時，壓抑許久的壓力瞬間釋放。林媽媽當時哭得不能自已，像個孩子般抱著林爸爸，並不斷重複說著：「你要一直陪我⋯。」當時林爸爸坐著輪椅，溫柔地安撫著林媽媽，語氣充滿寵溺地回應：「好。」這一幕夫妻間的真情流露，展現了兩人牽手多年的深情。

▲林媽媽淚崩緊抱丈夫：你要一直陪我。（圖／翻攝自IG）

一家人吃了一陣子，林媽媽擔心林爸爸太累要上樓回去休息，孩子說「他不要妳帶他上樓」，頓時林媽媽又落淚問「你真的不愛我？」林爸爸火速安慰：「沒有！我要讓妳帶我上樓，我只讓妳帶我上樓，OK嗎？」林逸欣看著爸媽的對話也笑出聲，錄製旁白時說道「總之爸爸能夠恢復元氣，真的是媽媽今年最棒的生日禮物了」、「希望爸爸媽媽都可以一直健健康康、開開開心，只要全家人聚在一起，就是最幸福的生日了」。她在分享家人日常的期間，也不斷祈求著家人健康，一部分原因也是因為爸爸一直在抗癌奮戰。

▲林爸寵溺語氣向林媽說：「我只讓妳帶我上樓，OK嗎？」（圖／翻攝自IG）

網友留言關心林媽媽

隨著林爸爸辭世的消息傳出，為林媽媽慶生的影片再度引發關注。網友再度湧入留言，「今天再回來看這部影片真的哭爆，爸爸真的把媽媽寵的像小女孩，謝謝妳們讓我看見愛的幸福」、「被你們家的幸福感動到哭好慘」、「這時候的爸爸應該開始不舒服了，媽媽才會這麼難過」、「不知道媽媽會有多難過」、「好幸福的家庭」、「好幸福有愛的一家人」。眾人也不斷為林媽媽打氣。