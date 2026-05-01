朱宇謀遭控家暴又說謊！林倪安提告首開庭…稱美女主播關心被打臉

▲林倪安（圖）提告朱宇謀，已於本週三第一次開庭。（圖／翻攝自林倪安臉書）

圖文／鏡週刊

林倪安和朱宇謀情斷後分的難看，因為長期遭受到朱宇謀的言語暴力、怒罵三字經及肢體上的家暴，林倪安決定不再隱忍，提告並向警局申請保護令，兩人也在4月29日到地方法院開庭。

林倪安表示，為了不再受到朱宇謀的騷擾與家暴，申請了分開審問，訴求保護令下來後，給予自己一個安全的生活環境。而她也收到警局通知，警方已核發書面告誡朱宇謀，2年內若再有跟蹤騷擾行為，林倪安得向警察機關報案。

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▲張齡予和朱宇謀主持的《健康零距離》，在他爆出家暴後也隨即收攤。（圖／三立提供）

而日前，朱宇謀出席星友婚禮時，還佯稱過去與他一起主持節目的張齡予有傳訊息關心他，據悉，私下遭到張齡予打臉，表示自己根本沒有和他有任何互動，更別說打電話或傳訊，看到新聞出來，覺得像是被利用了。

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