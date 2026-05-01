趙露思「主動讓粉絲親臉」全場暴動！0防護擠進人群　跪下和粉絲聊天

記者田暐瑋／綜合報導

大陸當紅女星趙露思結束和前東家的地獄合約後，積極舉辦見面會，也不吝嗇和粉絲近距離接觸。近日她抵達泰國舉辦演唱會，機場擠滿大批粉絲歡迎，她主動靠近接機粉絲，一個個送禮物聊天，甚至答應讓女粉絲親吻臉頰，讓人驚呼：「實實在在的雙向奔赴，太寵粉絲了！」

趙露思睽違3年，4月30日抵達泰國舉辦演唱會，以一身清新藍色造型亮相，見到滿滿的接機人群時，立刻拿下口罩熱情揮手回應，不只提前學習泰語，並在接機現場用泰語和粉絲對話，還準備了數百份親手做的編織花束，附上手寫泰語祝福卡片，分給在場粉絲，讓粉絲激動不已。

▲趙露思讓粉絲親臉。（圖／翻攝自微博）

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不同於一般藝人被保鑣重重包圍保護，趙露思主動靠近粉絲互動，看到有行動不便的粉絲更是跪下來聊天，甚至有一位媽媽級粉絲提出想親臉頰的請求時，她也大方湊上臉配合，讓一吻芳澤的粉絲激動說：「露思把臉靠過來，我親到了！從來不敢想像有這一天！」暖心行為不僅感動了現場粉絲，也引來泰國媒體的關注。

▲趙露思寵粉無極限。（圖／翻攝自微博）



據悉，此次泰國之行是為兌現3年前對泰國粉絲的承諾，趙露思才特地選擇泰國作為首場演唱會的舉辦地，演唱會將於5月9日正式登場，不少粉絲大讚「全程毫無架子」、「真心永遠是必殺技！她提前苦練泰語，用心準備禮物，面對粉絲的熱情，大方回應，真誠永遠最動人」也有人認為她的舉動展現了明星對粉絲的尊重與珍惜，堪稱追星文化的典範。

▲趙露思寵粉無極限。（圖／翻攝自微博）