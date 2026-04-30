美回巔峰！TWICE定延「未修圖照曝光」狀態驚人：美到認不出

記者林汝珊／綜合報導

女團TWICE成員定延2020年起，因頸椎間盤突出接受手術，服用高劑量類固醇藥物，造成肥胖等副作用，一度成為關注焦點。不過她靠著規律運動，以健康方式減重，如今臉部浮腫完全消退，呈現立體五官。而近日一張未修圖照曝光，更是美回巔峰時期，引來粉絲狂讚。

▲定延以健康方式減重。（圖／翻攝自IG）

近日一名工作人員在社群曬出與定延私下合照，表示：「週六、週日都在忙演唱會一定很累，但妳在整個拍攝過程中仍展現出滿滿的極致幸福能量，真的很謝謝妳。」照片中，定延挽著工作人員的手臂看向鏡頭燦笑，即使未經修圖，依然展現出完美的美貌與身材，令人讚嘆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，定延日前現身機場更是美出新高度，以包包頭現身，明顯消瘦的身形與俐落的臉部線條，神似IVE安兪真，在韓網掀起熱烈討論。

▲定延未修圖照曝光。（圖／翻攝自韓網）