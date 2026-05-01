7月韓星來台陣容太狂！EXO、SJ東海、MAMAMOO接力　應援票選開跑

記者張筱涵／綜合報導

2025年夏季韓流熱度持續攀升！隨著7月到來，多組重量級韓星與實力派偶像接連宣傳來台，ETtoday粉絲平台「FansWorld 粉絲窩」舉辦【「2025年7月來台韓星」應援票選活動】，攜手與粉絲聯合應援，冠軍明星（或團體）將於7月登上台北捷運燈箱版位！

7月的行程精彩程度令人目不暇給。月初由實力派女星李主儐見面會與美聲天團MAMAMOO接棒開唱，為盛夏拉開序幕；月中則有韓勝宇、NCT JNJM以及EXO、iKON等頂級團體分別在台北與高雄兩地強勢登場，南北粉絲都能近距離感受男團魅力。

到了7月下旬，熱潮更是不減反增。Super Junior東海將與SEVENTEEN子團、梁耀燮同日於北高兩地展開對決，加上大型拼盤演唱會「ACON 2026 IN TAIPEI」進駐林口體育館，整個7月儼然成為韓粉的追星馬拉松。現在就快登入粉絲窩，用愛心支持你的本命偶像！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「FansWorld 粉絲窩」【2026年7月韓星來台】應援票選活動

活動辦法：奪得「FansWorld 粉絲窩」【2026年7月韓星來台】應援票選活動冠軍之明星，「FansWorld 粉絲窩」將與粉絲聯合為其應援，於2026年7月份讓冠軍偶像登上台北捷運燈箱。

投票時間：2026/5/1 00:00 - 2026/5/31 23:59

獎勵燈箱：捷運公館站1面

刊登時間：2026/7/1~2026/7/31。

提醒：

※如遇檔期衝撞或其他狀況，上下刊日將順延2~3天，敬請見諒。

※廣告上刊期間，若有客戶包版或北捷政策及不可抗力等因素，主辦方擁有調整、更換廣告版位、位置或其他合理可行之處理方式，不得請求任何費用、賠償及補償。

※主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

※注意事項※

●獎勵燈箱恕無法事先指定刊登位置。

●若遇特殊站點施工、維修或專案包版，將以同等級版位進行調整。

●燈箱版面由主辦單位規劃製作，開放粉絲投稿獲得明星肖像權之飯拍照片供主辦單位排版使用，主辦單位將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之照片。

●免責聲明：若投稿照片涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任。

●本活動旨在推廣追星文化與偶像應援，上刊前將徵詢藝人、經紀公司、主辦單位等官方照片版權，如遇官方拒絕提供肖像權，將尊重藝人方意願、不予刊登，並於更新公告相關資訊。

●本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。

●主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。

時間 來台藝人 活動 7/4 李主儐 見面會＠NUZONE 7/4 MAMAMOO 演唱會＠尚未公布 7/5 NouerA 演唱會＠尚未公布 7/11 韓勝宇 FANCON＠Clapper Studio 7/18 NCT JNJM 見面會＠高雄流行音樂中心 7/18 EXO 演唱會＠高雄巨蛋 7/18 iKON 演唱會＠台北流行音樂中心 7/25 東海 演唱會＠高雄流行音樂中心 7/25 DxS (SEVENTEEN) 演唱會＠高雄巨蛋 7/25 梁耀燮 演唱會＠台大體育館一樓 7/25 成韓彬 ACON 2026 IN TAIPEI拼盤＠林口體育館

※針對ACON名單補充說明： 拼盤演唱會「ACON 2026 IN TAIPEI」至截稿前尚未公布完整演出名單。若主辦單位於票選期間(2026/5/1 00:00 - 2026/5/31 23:59)正式更新嘉賓名單，「FansWorld粉絲窩」將依序補進票選選項；惟若於投票截止時間後才公布之名單，恕不列入本次票選選項中，敬請見諒。

【關於Fansworld粉絲窩】

——追星族的世界，所有粉絲的家——

>>>點我下載新聞雲App加入粉絲窩