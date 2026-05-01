國際性聯應！ETtoday粉絲窩攜手粉絲　日韓明星TOP3登全球16小卡機

記者劉宜庭／綜合報導

哈日、哈韓族注意！ETtoday粉絲平台「FansWorld 粉絲窩」今宣布舉行5月份加碼聯應活動，與粉絲攜手應援，針對「5月人氣日韓明星」票選，不僅冠軍能登上7月份捷運燈箱，前三名還能依序在6月份享有全球16台小卡機的聯動應援！

▲「FansWorld 粉絲窩」與粉絲協力，5月人氣日韓明星票選加碼小卡機應援。（圖／FansWorld粉絲窩）



「FansWorld粉絲窩」與韓國粉絲活動平台「DUKPLECE」合作，祭出全球知名HEYPOCA小卡機廣告應援。小卡機應援規模橫跨全球多地，包含台灣、韓國、日本、香港、印尼、泰國、美國、法國、荷蘭與德國，共16台小卡機將在6月份依照名次順序播出應援廣告。「FansWorld粉絲窩」攜手粉絲聯應，將於6月份依照票選名次播出應援廣告，讓偶像的影響力不只侷限於台灣，更能透過與粉絲的聯手努力，與全球同好共享偶像風采。

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▲DUKPLACE贊助小卡機廣告。（圖／FansWorld粉絲窩）



「FansWorld粉絲窩」【5月人氣日韓明星】票選活動加碼應援

活動辦法：「FansWorld粉絲窩」與粉絲協力，攜手DUKPLECE為「5月人氣日韓明星」票選祭出全球HEYPOCA小卡機廣告加碼應援。得票數前三名的偶像，將於6月份登上全球16台小卡機輪播應援廣告。

投票時間：2026/5/1 00:00 - 2026/5/31 23:59

刊登時間：

第一名刊登時間：6/4-6/15 (共12天)

第二名刊登時間：6/16-6/23 (共8天)

第三名刊登時間：6/24-6/30 (共7天)

※注意事項※

●小卡機廣告版面由主辦單位規劃製作，開放粉絲投稿獲得明星肖像權之飯拍照片供主辦單位排版使用，主辦單位將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之照片。

●免責聲明：若投稿照片涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任。

●本活動旨在推廣追星文化與偶像應援，上刊前將徵詢藝人、經紀公司、主辦單位等官方照片版權，如遇官方拒絕提供肖像權，將尊重藝人方意願、不予刊登，並於更新公告相關資訊。

●本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。

●主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。