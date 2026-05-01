ETtoday粉絲窩與粉絲聯應　華娛5月冠軍登裕隆城威秀商場LED電視牆

記者劉宜庭／綜合報導

ETtoday粉絲平台「FansWorld 粉絲窩」今宣布與「裕隆城威秀商場」展開跨界合作，針對2026年5月票選活動祭出強大實體資源，雙方將與粉絲協力，為冠軍明星爭取在新店熱門地標裕隆城威秀商場的大電視牆曝光，更結合實體打卡活動，要讓粉絲的心意轉化為最有感的應援力量。

▲FansWorld 粉絲窩與裕隆城威秀商場合作，與粉絲攜手為明星打造實體應援舞台。（圖／FansWorld 粉絲窩）

本次聯應計畫鎖定5月1日至5月31日開跑的【FansWorld粉絲窩2026年5月人氣華娛明星】應援票選活動。奪得冠軍的明星，「FansWorld 粉絲窩」將與粉絲共同促成於6月份登上裕隆城威秀商場LED電視牆。版位包含7樓大LED電視牆1面，以及6樓4座直立式電視，應援廣告預計以每3分鐘一輪、每輪30秒的頻率輪播，讓偶像的身影閃耀全商場。

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▲裕隆城威秀商場7樓大LED電視牆 。（圖／裕隆城威秀商場提供）

▲裕隆城威秀商場6樓直立式電視。（圖／裕隆城威秀商場提供）



「FansWorld粉絲窩」【5月人氣華娛明星】票選活動加碼應援

活動辦法：「FansWorld粉絲窩」與粉絲協力，攜手裕隆城威秀商場為「5月人氣華娛明星」票選祭出電視牆加碼應援。冠軍偶像將於6月份登上裕隆城威秀商場LED螢幕輪播。

投票時間：

2026/5/1 00:00 - 2026/5/31 23:59

預計刊登時間（以實際刊登為主）：

2026/6/1 - 2026/6/30

預計刊登規格（以實際刊登為主）：

1.裕隆城威秀商場 7 樓大 LED 電視牆 1 面

2.裕隆城威秀商場 6 樓直立式電視 4 座



※注意事項※

●電視牆廣告版面由主辦單位規劃製作，開放粉絲投稿獲得明星肖像權之飯拍照片供主辦單位排版使用，主辦單位將優先選用「已附上肖像權使用同意書」或「已向藝人經紀公司詢問肖像權之截圖證明」之照片。

●免責聲明：若投稿照片涉及任何侵權行為，將直接取消活動資格，並由投稿者全權負責相關法律責任。

●本活動旨在推廣追星文化與偶像應援，上刊前將徵詢藝人、經紀公司、主辦單位等官方照片版權，如遇官方拒絕提供肖像權，將尊重藝人方意願、不予刊登，並於更新公告相關資訊。

●本活動所有獎品皆為非賣品，不得要求更換、轉讓或折換現金。

●主辦單位「ETtoday新聞雲」保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權。