主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS：迅速辦完手續離開

▲吳安琪於4月30日正式告別TVBS新聞台。（圖／翻攝TVBS官網）



記者曾羿翔／綜合報導



在TVBS新聞台服務長達28年的資深女主播吳安琪，於4月30日正式結束在TVBS的工作，她晚間也透過個人社群平台發文，「今天開始不再是TVBS主播，是因為被裁員而莫名爆紅一波的前資深主播呵呵呵哈哈哈。」

吳安琪的發文指出，「謝謝這一路上前輩們的指導，採訪搭檔們的扶持，以及幕前幕後同仁們各方面的協助。謝謝歷年來受訪者們的真摯分享，謝謝觀眾們願意讓我的播報進入生活。」

吳安琪也提到，「這樣正經八百地道謝，其實不太好意思。好像自己有什麼成就似的......新聞線索的蒐集掌握、去採訪、去問去聽去記錄去觀察、理出頭緒做成報導，在新聞工作上，自己還有很多可以更好的地方。告別28年職涯的這一天，心情也不免還有些波動，所以在t台超強編政組協助下，迅速辦完手續，迅速離開。」文末，她還強調，以後要再來這裡（TVBS），要換證件囉。是說工作了這麼多年，現在喊卡，也滿好。因為追劇也真是追不完哪！

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現年57歲的女主播吳安琪4月12日證實遭到裁員，表定離職日為4月30日，而針對裁員一事，TVBS日前回應：「先前已於官方網站說明，將持續以審慎務實態度推動各項調整。有關後續細節，將不再另行說明，感謝各界關注與體諒。」