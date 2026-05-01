5月1日星座運勢／獅子座週五財運爆棚 魔羯座身為賣方大賺一筆
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：感恩帶來好運
感情：適時表達關心
財運：錢財有好發展
幸運色：淺粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：得到眾人賞識
感情：快樂談情說愛
財運：銷售保險賺傭
幸運色：珊瑚紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：事業意外升遷
感情：懂得討人歡喜
財運：平穩持續賺錢
幸運色：礦紫色
貴人：天蠍
小人：射手
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：和善有吸引力
感情：主動負擔家事
財運：賣方大賺一筆
幸運色：灰藍色
貴人：射手
小人：天秤
金牛座 ♉
工作：事業企圖心旺
感情：互相支持鼓勵
財運：額外賺錢機會
幸運色：纈草紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
處女座 ♍
工作：天助自助人助
感情：遇到心動對象
財運：特殊財運管道
幸運色：梅紅色
貴人：天秤
小人：雙魚
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：尊重職場前輩
感情：相互信任依賴
財運：賺取小額買賣
幸運色：芥末黃色
貴人：射手
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：團隊合作愉快
感情：充滿愛與關懷
財運：基金賺被動財
幸運色：月黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
雙魚座 ♓
工作：有默契有效率
感情：表達關心之情
財運：財富回收增多
幸運色：優品紫紅色
貴人：金牛
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：艱苦奮鬥成就
感情：愛情猛烈如火
財運：公司為你加薪
幸運色：栗色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：事業大有助益
感情：美麗意外邂逅
財運：財神爺來眷顧
幸運色：粉藍色
貴人：水瓶
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：調好人際關係
感情：相互信任依賴
財運：投資目標增加
幸運色：玫瑰褐色
貴人：雙子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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