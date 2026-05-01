李沐「顏值進化」！簽約許瑋甯後五官悄變　網驚：差點認不出

圖文／鏡週刊

女星李沐近年人氣直線攀升，不僅戲劇表現亮眼，外型變化也成為焦點。近日她分享新作對比，發現她整體氣質與五官似乎出現「升級式進化」，尤其是鼻型與唇形的改變，氣質大不相同。

▲李沐（左）簽約許瑋甯（右2）帶領的時間軸經紀公司。（翻攝自IG）

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李沐在簽約由許瑋甯主導的時間軸經紀公司後，整體造型與形象也同步升級，一掃過去土味，從早期曝光的照片來看，李沐當時給人清新鄰家女孩的印象，臉型較為圓潤，妝感也偏自然。而近期社群上曝光的近照中，她的五官顯得更為立體，原本鼻頭大又圓，近照看起來鼻樑挺度提升，唇形也更加精緻，整體輪廓線條更明顯，帶出不同以往的甜美小女人模樣。

▲李沐（右）近日出席公開活動造型和五官模樣不同以往。（翻攝自IG）

事實上，藝人隨著演藝事業發展，透過造型調整、妝髮改變或者醫美微整來塑造也不少見，李沐近日外型升級，讓不少人看了覺得眼睛一亮，甚至乍看有些認不出，但五官比過去漂亮精細，不少網友都大呼「好美」！



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