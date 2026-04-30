瑀熙「產後大出血」掛急診！　服杜仲丸血流不止驚：好險還活著

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅瑀熙2024年3月和圈外男友結婚，同年9月生下兒子「小布」，今年3月底又宣布順產二寶。目前正在挑戰產後瘦身的她，30日透露自己「產後大出血」，一度血流不止掛急診，嚇得直呼「好險還活著」。

▲瑀熙在上月生下二寶。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙透露，這次瘦身挑戰差點因意外而失敗，她分享在產後第二周重啟運動後，因為感到腰痠，便服用杜仲丸想緩解不適，「沒想到到了傍晚，血就一直不停流。掛了急診吃了藥，休息好多天才恢復正常，真是好險我還活著。」

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▲瑀熙產後大出血。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

直到第三周身體狀況穩定，瑀熙才恢復運動。除了上半身的放鬆拉伸，也循序漸進開始下半身簡單運動，睡前更會搭配腹式呼吸、刮痧與泡腳來增加循環，在短短兩周內就減掉了4公斤。

不過，瑀熙也提到：「減肥這種東西是越後面越難瘦。」特別是其中一周幾乎都在臥床休養。面對挑戰最後一周，她計劃增加慢跑次數來提升代謝速度，希望能順利攻下最難瘦的最後2公斤。

▲瑀熙目前已經減掉8公斤。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）