首爾直擊／活屍亂竄！裴斗娜嚇壞驚叫　朱智勳擁她入懷

記者吳睿慈／首爾報導

南韓男神朱智勳領銜主演活屍劇集《李屍朝鮮》，影帝柳承龍、影后裴斗娜參與演出，演員陣容堅強。劇集21日在首爾江南舉辦戲劇發布會，10名活屍到場亂竄，最後還緩緩從舞台上出現，從現劇裡驚悚的畫面，嚇得柳承龍當場大叫，朱智勳則是瞬間入戲，把裴斗娜擁入懷中霸氣砍殺殭屍，場面壯觀。

▲活屍現身記者會亂竄。（圖／記者吳睿慈攝）

《李屍朝鮮》是Netflix首部砸金製作的南韓劇集，記者會場面浩大，將朝鮮時代的道具佈置搬到現場，出動10名活屍臨演，嘴裡還發出「嘶嘶嘶」的低吼聲，在活動現場門口逗留、亂竄，不少媒體記者被嚇到驚慌失措，還有人慌張求救「Oh My God」。

▲裴斗娜嚇壞驚叫，朱智勳擁她入懷 。（圖／記者吳睿慈攝）

朱智勳提及自己的魅力，他害羞自爆：「聽周遭的人說，我很聽話，以狗比喻的話，我就是黃金獵犬、很溫柔。」除了秀出魅力，記者會尾聲，活動安排10名喪屍上台合照，裴斗娜嚇壞整個人縮起來，朱智勳看見她會害怕，立刻把她擁入懷裡，拿劍砍殺活屍，重現戲劇場景。

另外，為了迎合海外觀眾，導演金成勳除按照原本的製作方式拍攝，也擔心海外可能會看不懂的地方，因此做了一些調整，劇集將在25日於Netflix上架，第一季共有6集，裴斗娜笑說：「1到6集會全部一起上架，差不多5個小時，可以當電視劇、也可以當電影看，希望大家期待這部劇。」編劇也埋下伏筆透露，更多故事將在第二季揭曉。

▲《李屍朝鮮》是首部以朝鮮時代為主的活屍戲劇。（圖／Netflix提供）

▲《李屍朝鮮》是首部以朝鮮時代為主的活屍戲劇。（圖／記者吳睿慈攝）



《李屍朝鮮》故事敘述衰敗的朝鮮王國，已故國王死而復生，王世子卻被皇后刻意隔絕不得晉見父王，與此同時，國內瀰漫著一股前所未見的邪惡力量，活屍病毒蔓延全城，染上瘟疫的人不會死去，依賴吃人肉維持生命，在險境重重的情況下，王世子是否真的能找出真相解救王朝子民？《李》劇25日起在Netflix上架播岀。