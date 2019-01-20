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陳亞蘭包紅包有訣竅　被問師弟胡宇威結婚：我會先哭

記者李欣容／台北報導

陳亞蘭歌仔戲推廣協會今（17日）舉辦公益辦桌，席開50桌邀獨居老人圍爐團圓，同公司胡宇威、林秀君、丁巧唯、張毅敏、林紹謙、范宏恩等人也共襄盛舉。余天、李亞萍二女兒余苑綺今舉辦婚宴，先前李亞萍爆彭恰恰只包3600元，惹對方不悅，今陳亞蘭被問到此事，她先是面露疑惑，表示並不知道婚禮一事，接著表示，包紅包是看交情，真的好朋友不會那麼計較。

▲▼ 2019戲台辦桌, 陳亞蘭、胡宇威公益活動 。（圖／記者周書羽攝）

▲2019戲台辦桌，陳亞蘭、胡宇威。（圖／記者周書羽攝）

陳亞蘭雖沒接到余苑琦婚禮邀約，但她也說，不管包多少都是心意，只要雙方關係好，不會計較那麼多。師弟胡宇威坐在一旁點頭如搗蒜，被問到要是胡宇威結婚，會包多少？陳亞蘭馬上撲倒在他身上：「他結婚我會哭！這麼帥的帥哥。」胡宇威則表示若真的結婚，陳亞蘭不用包紅包，只要出席就是無價，陳亞蘭也笑回：「你今天來（公益）也是無價。」

▲▼ 2019戲台辦桌, 陳亞蘭、公益活動 。（圖／記者周書羽攝） 。（圖／記者周書羽攝）

▲陳亞蘭在萬華席開50桌請獨居老人吃飯。（圖／記者周書羽攝）

胡宇威主演賀歲電影《寒單》也將上映，他透露第一次主演賀歲檔確實有票房壓力，但還是希望觀眾能看到電影層次才是重點，過年也打算回外婆家團員，且妹妹快生小孩了，即將升格當舅舅，36歲的他也希望早日買房買車，才能放心地步入婚姻。

▲▼ 2019戲台辦桌, 陳亞蘭、胡宇威公益活動 。（圖／記者周書羽攝）

▲陳亞蘭（右3）邀請同公司藝人參與公益活動。（圖／記者周書羽攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

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陳亞蘭, 胡宇威, 余天, 李亞萍, 彭恰恰, 余苑綺

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