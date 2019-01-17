5個月酷比會喊「爸媽」了！　長牙變「林不挑」...丁文琪：林宥嘉兒子無誤

記者楊蕎綺／綜合報導

丁文琪和林宥嘉去年7月底升格父母親，迎來寶貝兒子「酷比」的誕生，現在酷比已經5個半月，可以自己趴地前進，也開始冒出小牙，最近也會發出「Ba、Ma」等新的聲音，「一暝大一吋」的種種進步讓丁文琪很驚喜。

▲▼林宥嘉和丁文琪的兒子酷比5個半月大了，五官和四肢都急速成長當中。（圖／翻攝自丁文琪臉書）



酷比已經吃了1個多月的副食品，試吃、用吸管喝水都沒有問題，到目前為止也無挑食跡象，丁文琪笑說：「林宥嘉的兒子無誤！」媽媽也很享受看兒子嚐到新口味的驚喜表情，不過近期最讓丁文琪開心的，還是帶兒子打卡介苗時不哭不鬧，被護理師稱讚很棒：「你是今天第一個沒有哭的！」瞬間被其他媽媽投以羨慕又崇拜的眼光，「媽媽我彷彿兒子得了奧運金牌一樣光榮。」莫名的虛榮感還延續到隔天，讓丁文琪不禁自嘲：「母愛真的是很可怕。」

▲▼有網友對比林宥嘉過去的「吃貨照」，和酷比吃副食品的神情一樣。（圖／翻攝自丁文琪臉書）



林宥嘉去年底為了小巨蛋演唱會，除了在《聲林之王》擔任導師，其餘工作全數推開，一有空檔就和演唱會音樂導演、夥伴通電話討論，兒子幾乎只能都給丁文琪照顧，一下台就直喊對不起老婆：「我要趕快回家拯救我太太。」丁文琪也真的趁跨年後狂補眠，結果這幾個月累積的各種身體痠痛，都奇蹟似地好轉了，總算順利熬過「類單親時期」。