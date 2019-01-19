TWICE師妹團連MV都拍好了！團名與LOGO暗示進軍這一國

記者吳孟庭／綜合報導

捧紅TWICE的南韓經紀公司JYP娛樂傳說即將推出新女團，雖然還沒公開任何團員細節與人數，但疑似團名已經定下來，有粉絲在JYP粉絲官網發現新女團名稱與LOGO，唸出發音後暗示目標可能會「進軍日本」。

▲TWICE即將要有師妹團了。（圖／翻攝自TWICE臉書）

「https://fans.jype.com/」是JYP娛樂為粉絲建立的專屬官網，類似官方會員網站，提供包含TWICE、GOT7、DAY6等旗下藝人的最新消息甚至福利活動，最近就有眼尖的粉絲發現疑似新女團的名稱，取名為「itzy」，在i上面有粉紅小點，連LOGO模樣都秀出來了。

其實日前網路便流傳，最近JYP同時註冊了「DEMINALZ」與「 itzy」兩個字眼，懷疑就是新女團的名稱，現在證實後者應該就是要給新女團所使用，尤其itzy唸法跟日文的「第一」非常相近，加上JYP社長朴軫永本人曾說過要打造一個專屬日本女團，粉絲議論紛紛，預測新女團可能就是為了日本市場推出。

▲粉絲在官網發現疑似新女團團名與LOGO。（圖／翻攝自Twitter／cherryeji_）

不僅如此，證券業本周便對JYP未來財報進行分析，其中提到JYP娛樂將睽違TWICE出道3年，終於準備推出一組「5人女團」，而且時間非常近，就在下月中旬，而韓國媒體《OSEN》求證JYP，雖然表示出道時間還沒確定，卻證實「已經拍攝好出道MV」，等於暗示出道日期已近。